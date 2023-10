Hugo López-Gatell: “Nueve de cada 10 personas en la Ciudad de México me conocen. ¡Y me conocen bien!"

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Hugo López-Gatell, afirmó que el 90 por ciento de los capitalinos conocen su perfil y su forma de trabajar, lo que da cuenta de su labor en defensa de los ideales de la Cuarta Transformación.

“Nueve de cada 10 personas en la Ciudad de México me conocen. ¡Y me conocen bien! Conocen mis atributos, que son precisamente los que expongo puerta a puerta y plaza por plaza en la ciudad. Eso nos llena de entusiasmo para seguir en la última fase de este proceso de divulgación”, dijo.

El exsecretario de Salud mencionó que dichos resultados son una consecuencia positiva de la estrategia de comunicación directa que ha mantenido durante sus recorridos por el territorio capitalino, así como los diálogos que busca a través de redes sociales.

Ante ello, agradeció la participación de la ciudadanía en el proceso y aseguró que su estrategia es que lo conozcan y escuchar las ideas que hay en cada capitalino.

“Que lo vean y lo conozcan a uno, que le puedan cuestionar las cosas. Si uno no baja a nivel de tierra, si no pones los pies en el suelo y estás en las alturas de los templetes y frente a las mamparas, entonces pierdes el compromiso con el pueblo y nosotros no queremos que eso ocurra”, destacó.

Celebra resultados de Morena

Además, explicó que el Movimiento de Regeneración Nacional lleva a cabo un monitoreo estadístico en nueve entidades federativas, lo cual se realiza para analizar el nivel de reconocimiento que tienen las y los aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación.

Asimismo, celebró que los resultados coinciden con las primeras exploraciones en la materia que él dio a conocer en días previos.

López-Gatell recordó que su nombre estará en la encuesta para seleccionar a quien coordinará la continuidad de la transformación en capital del país, por lo que invitó a las personas a conocer tanto su perfil como la perspectiva que implica Humanizar la Ciudad.

A la par, reiteró que, en congruencia con los ideales del movimiento de la Cuarta Transformación, la difusión de su perfil es austera.

“Por eso es que ustedes no están viendo mantas, mamparas y pintas. ¡Jamás me van a ver regalando objetos, electrodomésticos y objetos de consumo en las plazas o cruces callejeros!”, sostuvo.

