Claudia Sheinbaum desde Playa del Carmen: "Hay un Plan C y quiere decir que llegue la democracia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación"

Desde las costas de Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad de Quintana Roo, estado número 15 que visita como Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que los primeros pasos del segundo piso de la 4T deben tener como prioridad garantizar que México sea una nación democrática, lo que se logrará con el Plan C.

‘’Aquí en Quintana Roo se respira la Transformación, además tenemos una tarea: ganar las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, las dos terceras partes del Senado de la República, porque hay un Plan C y ese Plan C también quiere decir que llegue la democracia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los jueces sean electos por el pueblo, que los ministros de la Suprema Corte, sean electos por el pueblo de México’’, destacó.

Claudia Sheinbaum, también hizo hincapié en que con la Cuarta Transformación no solo se busca generar bienestar

Sheinbaum Pardo puntualizó que Quintana Roo es la muestra de que con la Transformación el bienestar puede llegar a todos los hogares mexicanos, un logro que la oposición jamás pudo alcanzar, lo que calificó como una de las razones por las que hoy son pocos los que se encuentran entre sus filas.

’’Ya nadie quiere estar ahí, porque representan el pasado, la corrupción, los privilegios, carreteras chuecas, además saben que aquí lo que hay en la Cuarta Transformación es amor, alegría, entusiasmo, igualdad’’, comentó.

Claudia Sheinbaum: La 4T significa abrir espacios para que la igualdad sea una realidad

Durante la firma del Acuerdo de Unidad, Claudia Sheinbaum, también hizo hincapié en que con la Cuarta Transformación no solo se busca generar bienestar a través de programas sociales o la construcción de grandes obras como el Tren Maya, sino que también significa seguir abriendo espacios para que la igualdad sea una realidad de todos los días.

‘’Es Transformación y tiene rostro de mujer’’, destacó

’’Le vamos a decir a nuestros hijos y a nuestros nietos, que no solamente le dimos continuidad a la Transformación, sino que también es tiempo de mujeres, que nos va a tocar a las mujeres de México, a nuestro país que durante tantos años se dijo que era machista, que no quería a las mujeres, ahora estamos haciendo historia’’, destacó.

Mario Delgado realizó un llamado a la Unidad

Por lo anterior, ante los y las quintanarroenses celebró que sean cada vez más las personas que se unan a la lucha de la 4T.

‘’Miren la maravilla de lo que paso hoy aquí, presidentes municipales se suman a la Transformación; empresarios se suman a la Transformación; artesanos se suman a la Transformación; trabajadores se suman a la Transformación, porque no hay otro camino, el único camino de nuestro país es que continúe la Transformación de la vida pública de México’’, concluyó.

En su intervención, Mario Delgado reiteró el llamado de la coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo para que cada vez más personas sean parte del gran movimiento de transformación que ha logrado cambiar el rumbo de México.

‘’La doctora Sheinbaum les ha propuesto a todos los mexicanos de buena voluntad que quieren que siga nuestro país por ese rumbo, que se siga combatiendo la corrupción y que siga trabajando por los más pobres para que se sumen al movimiento, hombres y mujeres libres’’, destacó.

El Acuerdo por la Unidad, fue firmado por, Eduardo Domínguez Ibarra, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos; José Alfredo Contreras Méndez, presidente Municipal de Bacalar (PRI); Manuel Alejandro Vela Garrido, ex futbolista cancunense y director Deportivo de Cancún F.C.; Teresa Atenea Gómez Ricalde, presidenta Municipal de Isla Mujeres (PAN); Wilma Contreras Canto, presidenta de Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal; María Elena Ortegón Ojeda, fundadora del comedor comunitario Huellas de Pan; Gerardo Barragán Rábago, muralista; Iris Mora Carmona, ex seleccionada nacional de fútbol y ex diputada (PRI); Erick Agustín Mafasanti, presidente de Vida Independiente en Quintana Roo.

También Daniel Arreola Argüello, exfutbolista del Pachuca, Atlas y Puebla; Ruty Carlos Buenfil Magaña, presidente del Colegio de Biólogos; Omar Echeverría Espinoza, medalla de oro en juegos paralímpicos Tokio 2020 en tiro con arco; Cristal Ramírez Rosas, presidenta estatal de la sociedad de padres de familia en Quintana Roo; Rodolfo Omar López Romero (Rudy López), campeón mundial de boxeo en la categoría peso pluma; Janine Sofia Regalado Ramírez, presidenta del Colegio de Notarios en Chetumal; Luis Rigoberto Rosas, investigador.

De igual forma, Sergio Cohuo Durán, miembro del núcleo académico del doctorado en Ciencias ambientales 2021; Paola Gargari, modelo y presidenta de la organización de mar; Juan Carlos Chico Sullivan, director de expansión experimentado en la industria del petróleo y la energía; Diana Mireya Tun Batún, escritora con diversos reconocimientos a nivel regional, estatal y nacional con cuentos, poemas y ensayos; Gabriela Correa Amézquita, comunicóloga y periodista independiente; Daniel Rodríguez, presidente de Snorkeling4Trash; Ana Laura Vázquez Saucedo, campeona nacional de Tiro con Arco; Laura Olivera, presidenta de la Comisión de Sustentabilidad y Medio Ambiente de COPARMEX; Rodolfo Omar López Romero, boxeador campeón mundial del CMB 2006; Clío Yohanam Bárcenas Escalona, tenista de mesa múltiple ganadora de medallas de oro en nacionales CONADE; Wildernain Villegas, poeta en lengua maya; Amanda Tah Arana, recibió en 2022 el reconocimiento Mujer Quintanarroense Destacada; Roura San Martín Bardales, primer lugar en la muestra “Plástica del Centenario” en Chetumal; Dr. José Ysmael Verde Gómez, investigador y profesor invitado en University of Houston, Ohio University y McGill University.

Además, María Rosado Castro, galardonada como mujer destacada con el premio estatal de cultura 2023; Dra. Ana Valenzuela Muñiz, investigadora asociada en el Instituto Tecnológico de Cancún; Jonathan De Jesús Regalado Estrada, boxeador medalla de plata en nacionales CONADE 2023; Horacio Cárdenas, artista mexicano; Justina Chuc Chan, ganadora del premio nacional de cocina “A que sabe la patria 2022”; Dra. Magdalena Vázquez González, investigadora del SIN; Edith Encalada, cantante y compositora mexicana; José Arimael Salas Alcocer, presidente de la A. C. Fuerza Turquesa Capítulo Quintana Roo; Amedee Colli Colli, guionista, locutora y productora radiofónica bilingüe; Marcos Ramírez Canul, compositor de música popular de Quintana Roo; Francisco Rangel Aréchiga, presidente del Consejo de Honor y Justicia del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo zona sur; Mario Machuca Sánchez, secretario general de la CROC en Cancún; comandante Arturo Sosa Muñoz, delegado estatal de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos AC; Giselle Moran, CEO de Real Estate; Sergio Rene Acosta Manzanero, vicepresidente ANPAF; Rafael Cantón, director operativo del Grupo Cantón; Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Consultor; Uri Carmona Islas, regidor en activo de Solidaridad (PRI); Yusi Dzib Echeverria, presidenta y fundadora de la Fundación Aitana.

Se agregaron María Cristina Rodríguez Alexander, presidenta de la Asociación Colibrí Cun Service; Agustín Olivares, copropietario del Rancho Hermanos Olivares que se dedica a la educación forestal; Rafael Ignacio Romero Mayo, miembro del SNI-CONACYT; Delmar Deur Briceño Valadez, organizador de la Feria del Queso de Bola; Patricia de la Torre, empresaria Presidenta de Todos Somos Tulum; Dr. Antonio Higuera Bonfil, antropólogo e historiador; Miguel Antonio Romo Orozco, director de Boston Radio Imagen AC; Lizbeth Carolina Angelica Santoyo, parte de la A.C Orgullo Ciudadano; Daniel Erick Agustín Maffassanti, presidente de Vida Independiente en Quintana Roo; Dr. Alexander González Slim, presidente de la fundación internacional Yantra; Laura Anahi Macario González, investigadora del SIN; Víctor Eduardo Casanova Villareal, ingeniero agrónomo; Sergio Castañeda Rodríguez, docente en los niveles educativo de Preparatoria, Universidad y Maestría; Caty Galindo, directora de la A.C “Amigos de Contoy”; Alexis Aldecoa, director de Eukariota; Daniel Limones, tiene reconocimientos medioambientalistas por su labor en Limones AC; Gaby Correa, periodista independiente.

De igual forma, Guillermina Pech, maestra en Educación Ambiental; Mtra. María de los Ángeles Navarrete Marneu, maestra investigadora; Adela Vásquez Trejo, maestra investigadora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo; DR. Antonio Higuera Bonfil, primer representante de la Secretaría de Educación del Estado en Cancún; Rodrigo Junco Corona, socio del centro empresarial de COPARMEX en Cozumel; Liliana Rodríguez Ponce de León, de la AC Red Familia; Arturo Trujano Mejía, presidente de Fundación Si, Palmer, IAP; Cynthia Esmeralda Lara Salguero, presidenta de la A.C Manitas en Acción; Edith Magaña Mendoza, del Centro de Atención Integral Playa del Carmen; Silvia Cuadros Padilla, Mujeres Vanguardistas de Pie A.C; María Rosa Ochoa Ávila, se ha dedicado a escribir y desde hace unos años a la difusión de la cultura desde la academia; Mar Andrea Almar, fundadora ClanCoati; Daniela Benítez, fundador de Ecolicks; Rafael Reynoso, busca la conservación forestal en Cancún; Artemisa Lucía Góngora Arceo, deportista destacado en atletismo; Danna Fernanda Ku Mena, futbolista; Rafael Reynoso Valdez presidente de Ama Sureste; Sergio Aguilar Cahuich, gerente de Econecction; Alicia Pérez Rodríguez, candidata a diputada por el Distrito II por el Partido Nueva Alianza.

Asimismo, Jazmín Benítez López, profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo; Ada Elvira Villegas Lugo, pedagoga; Crucita Ken Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional; Elías Martín, maestro de educación física; Elisa Eraña Ahumada, especialista en coaching transformacional; Alejandro Silveira Mena, presidente de la asociación civil Árbol Rojo”; Alexander Soto Núñez, gerente de Sabrochata; Patricia Avelar Ríos Shakti, Casa Holística; Alejandro Baeza Ruiz, fundador del Colegio de Psicólogos de Quintana Roo; Josefa González López, ecologista mexicana; Juan Pablo Aguilar, coordinador de Compromiso Social en la Universidad Anáhuac Puebla; Michel Haydar Navarrete, de la Asociación Nacional de Exigencia Digna; Yusi Evelin Dzib, Fundación Aitanna; Miriam Belén Salgado Mendoza de Eleonora Mendoza A.C; Rita María Uc de la Asociación de Servicios Comunitarios; Emilia Paula Morales García, de Transformando México A.C; Erika Romo Vázquez, de Boston Formación Deportiva A.C; Celia Mendiola Sánchez, presidente del organismo Dios Edifica; María de la Luz Martínez del Grupo Pasión por el Danzón Quintana Roo.

Finalmente, María Kim Martínez, conductora del programa de TV por internet “Hablando de Todo y de Nada”; Oscar Sandoval Ramírez de Recobrando la Visión AC; Marilyn Torres, directora general de la organización Cisvac A.C; Wilma del Carmen Contreras Canto, empresaria chetumaleña; Isaías López Álvarez, fundador de diversas ligas de fútbol femenil; Luis Fernando Alvarado Lara, ex futbolista; Arturo López Magaña, fundador del movimiento 28 de Julio; Alberto López Castro, presidente de Futsal Mx Zona Sur; Liane Aké, presidenta de JAAALKANAB; Humberto Horacio Lara González; empresario y excandidato a diputado local por Movimiento Ciudadano; Zdeyneb Pulido Haro, vicepresidenta de una asociación civil UUNTULIS; María de Jesús Galicia Castellanos, médico familiar jubilado; Indira Candy Medrano Grajales, representante Sindical de la Sección 45 de la zona norte; Angela Virginia Gamero Canul, fisioterapista privada; Dr. José Francisco Castillo Carrillo, médico ex comisionado estatal Contra las Adicciones; Martha Villalobos González, Docente investigadora de la UAQROO; Magali Pech Chan, artesana bordadora; y Martín de la Cruz Gómez, dirigente estatal de la CROC; ex diputado local por el PRI.

