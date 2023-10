Ricardo Peralta confía en que será parte de la encuesta de Morena y recuperará las 9 alcaldías de CDMX

Ricardo Peralta Saucedo, aseguró que aparecerá en la encuesta del proceso interno de Morena para encabezar los Comités de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México.

Por lo que, se dijo seguro de que la Comisión Nacional de Elecciones pondrá su nombre en este ejercicio democrático; y dejó en claro que “no me bajo ni declino”.

En entrevista con El Heraldo de México, el exsubsecretario de la Secretaría de Gobernación reprochó que ninguno de los otros candidatos ha volteado a ver las nueve alcaldías que en 2021 perdieron, porque “ahora parece que el interés político solo se enfocó en la jefatura de gobierno”.

Agregó que hará lo necesario, con un trabajo puerta a puerta, para recuperar la credibilidad, conocer y atender las necesidades de todos los habitantes en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán. Aseguró que no declina en su lucha por encabezar la Cuarta Transformación rumbo al gobierno de la Ciudad de México, por el contrario se fortalece al englobar una estrategia que permita recuperar el territorio perdido hace dos años.

"No solamente no me bajo para buscar la coordinación estatal de Morena, sino que voy a comenzar una lucha para recuperar las nueve alcaldías que se perdieron en 2021, me hago responsable de que se ganen esas nueve alcaldías, pues nadie lo está haciendo en este momento, con una ideología progresista, de izquierda que ha caracterizado a esta ciudad de derechos," destacó.