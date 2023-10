Diputados de mayoría respaldan a Luis Espinoza Cházaro

Luis E. Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), junto a los diputados Gabriela Sodi Miranda y Marcelino Castañeda Navarrete, así como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hicieron un “llamado respetuoso; pero firme”, a que definan el método de selección de quien encabece a la coalición ‘Va Por México’ en la capital del país, antes, advirtieron, de que se descomponga el proceso.

En este sentido, Cházaro -quien ha dejado claro su interés en contender por la postulación junto a sus pares de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, indicó que existe inquietud en vista de que los aspirantes de “enfrente ya están caminando y es importante que nosotros también sepamos en qué método nos vamos a incluir”.

“He hablado –afirmó- con la presidenta Nora (Arias, dirigente del PRD en la CDMX), y ella está de acuerdo en que ya los partidos presentemos nuestro candidato y nuestra candidata, y creo que ya es tiempo de definiciones”.

“Pedimos respetuosamente; pero puntualmente ya, a las dirigencias no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, que definan el método para la Ciudad de México… Lo he hablado con panistas, con priistas, me acompañan aquí los dos diputados (del PRD) por la ciudad… Hago un llamado muy respetuoso; pero ya muy firme, a que definan el método porque hay mucha efervescencia política” refrendó.

“Lo que no queremos -indicó en su oportunidad la diputada Gabriela Sodi Miranda- es que vayan a existir algunas rupturas, divisiones. Vamos en un paquete muy completo, la alianza está firme en la Ciudad de México, va fuerte”.

“Yo represento al Distrito 12 de la Alcaldía Cuauhtémoc –asentó- donde me otorgaron casi el 53 por ciento de los votos, y estamos apoyando a Luis Cházaro. Queremos conocer el procedimiento porque tenemos que empaquetar a toda la Ciudad de México e ir en un solo frente, trabajar el territorio porque eso es lo que nos hizo ganar: Estar y trabajar con y para la gente”, concretó.

“Hemos sido respetuosos con la coalición –añadió por su parte el diputado Marcelino Castañeda, de Iztapalapa- y siempre hemos dicho que queremos ir juntos; pero deseamos un método claro… Yo fui el diputado de mayoría que más votos tuvo del PRD en dicha alcaldía, e indudablemente estamos apoyando a Luis Cházaro; pero estamos exigiendo a la coalición, a los partidos, a las dirigencias que, de una vez, definan el procedimiento para elegir al candidato”.

En su caso, el exgobernador de Michoacán y actual integrante de la Mesa Política en el equipo de Xóchitl Gálvez, Silvano Aureoles Conejo, refrendó en esta oportunidad su respaldo a Cházaro como una opción clara para rescatar a la CDMX y retomar su carácter progresista, el mismo que imprimió el PRD por años y que la perfiló como una ciudad de avanzada y ejemplo a seguir en el resto de la República.

“Me sumo al llamado de que se defina ya el método. La ciudad históricamente ha sido progresista, de izquierda, los grandes cambios que el PRD promovió en el país empezaron en la Ciudad de México. Hoy es importante que se defina el método y que los que aspiren participen”.

En este sentido y a pregunta expresa, Aureoles Conejo dejó en claro que no hay sujeción ni se depende de lo que hagan o dejen de hacer Morena y sus aliados; lo que sí resulta fundamental para nosotros como fuerza política de izquierda –precisó- “como el auténtico partido de izquierda en este país”, es una definición.

“Coincidimos en que un perfil extraordinario por experiencia y capacidad, es Luis Espinosa Cházaro”, finalizó.

dhfm