Claudia Sheinbaum suma el apoyo de líderes en Tlaxcala: ''esta es una revolución pacífica que no se puede parar"

Tlaxcala es el noveno estado que Claudia Sheinbaum visita como Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, donde destacó la importancia de abrir las puertas de la 4T para que sean cada vez más las personas que se suman a la revolución de la conciencias a favor de la lucha por los derechos de las mexicanas y los mexicanos.

‘’Esta es una revolución pacífica que va caminando como una locomotora, como la locomotora del Tren Maya o del Transístmico, así como la Revolución, la Independencia, la de Reforma, esta es una revolución pacífica que va caminando y no puede haber marcha atrás, no se puede parar, tiene que seguir caminando para la defensa de los intereses del pueblo de México y de los intereses de la nación y de la patria’’, aseveró.

Durante la firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación en Tlaxcala, Sheinbaum Pardo, destacó que el movimiento de guinda debe continuar haciendo historia en la democracia del país, pues de esta manera además de garantizar el bienestar de niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores, también será posible evitar el regreso de los gobiernos neoliberales que en el pasado lastimaron profundamente al pueblo de México.

Hizo un llamado a todos y todas para la construcción de Comités en Defensa de la 4T para informar las acciones que se han realizado como es el caso de la pensión de adultos mayores, así como para concientizar sobre la necesidad de seguir construyendo más y mejores acciones como la construcción de más universidades o el apoyo ‘’Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar’’, programa que fue implementado durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, planteó un objetivo: 0 rechazados universitario. Como parte de su gira por la unidad, la virtual candidata presidencial visitó Tlaxcala, donde recordó que en su administración en la Ciudad de México construyó dos universidades.

"En la Ciudad de México hicimos dos universidades públicas para que ningún joven se quede sin estudiar, porque lamentablemente todavía hay jóvenes que no entran a la universidad. Nosotros queremos cero rechazados en las universidades en nuestro país y ¿a poco no les gustaría que hubiera más universidades públicas en México? Para que todos los jóvenes tuvieran educación universitaria", dijo durante el evento La Esperanza Nos Une Tlaxcala.

Ante miles de simpatizantes, Sheinbaum recordó la beca para estudiantes de educación básica, en escuelas públicas.

La Coordinadora llamó a los tlaxcaltecas a organizarse de cara a la elección de 2024, es por ello que les pidió un Comité de Defensa de la Transformación en cada cuadra si es posible.

Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, durante un evento ante militantes y simpatizantes, aseguró que, a nueve meses de la elección presidencial de 2024, es momento de que el movimiento de Transformación esté organizado y continúe la formación de comités en todo el territorio nacional. Afirmó que la próxima elección será un momento clave para el futuro del país, ya que el pueblo tendrá que elegir entre dos opciones

El Vocero Gerardo Fernández Noroña llamó a conseguir las dos terceras partes de los órganos legislativos, en la elección 2024, para consolidar una reforma al Poder Judicial.

En México, no se puede regresar al pasado donde había un Secretario de Seguridad Pública narcotraficante (en referencia a Genaro García Luna). Así lo aseguró la Coordinadora Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, durante un panel de medios de comunicación, donde participó El Heraldo Media Group.

"Lo que no podemos hacer es regresar al pasado, a lo que no podemos regresar es la guerra contra el narco, lo que no podemos regresar es a un Secretario de Seguridad Pública que es narcotraficante, yo creo que todos estamos de acuerdo en ello. Lo que tenemos que hacer es continuar es este proceso de transformación para construir la paz en nuestro país y la paz se construye con justicia, no con mano dura", sostuvo.