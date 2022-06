Marko Cortés pide respetar las elecciones y no condicionar el voto a la entrega de programas sociales

Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional, llamó a los habitantes de los estados que tendrán elecciones hoy a participar en la jornada y elegir a los candidatos con los que tengan afinidad.

De acuerdo con el presidente nacional del PAN, es necesario que la jornada se dé con equidad y con seguridad a fin de que el proceso respete la voluntad de la población.

"Nosotros pedimos que se respete el voto, que no existan presiones ni coacción, que no amenacen a la gente de perder sus programas sociales, que todos puedan ejercer este derecho en absoluta libertad, que el gobierno no vuelva a permitir que el crimen organizado interfiera, para que finalmente los resultados sean lo que la gente quiere", dijo.