En el gobierno no puede haber vanidades ni gasto superfluo, afirma Américo Villarreal

En el gobierno de Tamaulipas no habrá gastos superfluos “no puede haber vanidades en la administración”, aseguró el Américo Villarreal Anaya, candidato de la Coalición Morena-PT-Verde al Gobierno, quien anunció que establecerá un gobierno atento para gestionar, impulsar, participar y buscará financiar las soluciones que manifiesta la sociedad.

Sostuvo que con austeridad gobierno tendrá el dinero suficiente para cumplir con las responsabilidades que se le asignan en las diferentes áreas del desempeño, “nada que lo limite, para poder responder a lo que se le encomendó, que sea atento con los maestros, los trabajadores de la salud, con todos”.

Durante una reunión que sostuvo en Matamoros, con profesionistas de diferentes ramas, señaló: “no puede haber vanidades en el gobierno de una nación o de un estado para poder canalizar todos esos recursos al bienestar social. Se pueden hacer extraordinarias obras como las que nos muestran a nivel federal, que sin endeudarnos y con un gobierno que no admite la corrupción y una administración eficiente, estamos haciendo grandes obras de infraestructura y así será en Tamaulipas”.

Otro de los principios además de contar con un gobierno con liderazgo, austero, capaz, es un gobierno honesto que no va a aceptar moches, sobre todo porque los actuales “han tenido la desfachatez de pedirlos abiertamente”.

Antes, al hablar sobre un gobierno con liderazgo, les explicó que no será impositivo y no será el gobierno de un mandatario, sino que será “un guía que concilia”, en eso está basado este cambio, esta transformación y es lo que significa la esencia de la democracia participativa, “que nos escuchemos”, máxime que ahora el gobierno no puede aplicar soluciones con su propio trabajo, sino que para poder atender las circunstancias requiere la intercomunicación.

“Un gobierno atento de gestionar, participar, impulsar y en la medida de lo posible, financiar las soluciones que manifiesta la sociedad”. Ante todo, que cada uno de sus servidores en sus acciones demuestren un profundo amor por Tamaulipas y su gente.

En voz de los asistentes, el doctor Víctor García Fuentes, quien fue uno de los organizadores del encuentro dijo que en Matamoros los profesionistas se comprometen con él porque “a Tamaulipas ya le llegó la hora de tener un gobernador cercano, amigo que represente los principios de la cuarta transformación.

Mario López, miembro distinguido del Movimiento de Regeneración Nacional, aseveró que Matamoros es el mejor bastión de Morena y lo ha demostrado con su determinación en las urnas desde 2018 y lo reiteró el pasado 10 de abril cuando 73 mil ciudadanos le dieron el sí al Presidente en la consulta de revocación de mandato, por lo que no habrá duda que este 5 de junio, volverá a manifestarse pacíficamente en las urnas en la jornada electoral.

“Ya estamos ganados solo hay que refrendar el voto el 5 de junio” y llamó a hacerlo de una manera pacífica, sin caer en provocaciones porque es la intención de los prianistas hacerlo, pero no lo van a lograr, “hagamos la defensa de las casillas de una manera pacífica”, expresó.

