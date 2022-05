Duranguenses pueden votar tranquilos por candidatos de "Va por Durango": Esteban Villegas

Duranguenses pueden votar sin temor por Esteban y los candidatos de la alianza "Va por Durango", porque los programas sociales y apoyos de gobierno están garantizados, afirmó el candidato a gobernador, Esteban Villegas Villarreal durante su gira de campaña en el municipio de Peñón Blanco.

En el arranque de campaña de la candidata a la presidencia municipal, Rita Lozano Reyes, el abanderado del PAN, PRI y PRD, advirtió que hay gente de otros partidos que están asustando a los duranguenses amenazándolos que si votan por los candidatos de la alianza, les quitarán los apoyos sociales, lo que es una mentira.

"Nadie les puede quitar los programas porque están en la Constitución, ustedes pueden votar por Rita, por los candidatos de la alianza y por Esteban... les va a seguir llegando su lanita", dijo.

Esteban afirmó estar de acuerdo en que les llegue este recurso a la gente, porque cuando fue diputado, él mismo los voto a favor, porque es un apoyo para las familias: "no les hagan caso, ustedes pueden votar por el PRI, PAN o PRD y no va a pasar nada, por eso lo pusimos en la Constitución para que nadie los amedrente", reiteró.

Por su parte, la presidenta del PRI en Peñón Blanco, Marisa Méndez, expresó que Esteban es un hombre que ha luchado por los duranguenses durante mucho tiempo, sabe el valor del trabajo y sacrificio, por esta razón puede transformar y hacer que Durango siga creciendo y desarrollándose.

Sustentó lo dicho por el candidato a la gubernatura respecto a los programas sociales, al expresar que estos no pueden ser cancelados o negados a los beneficiarios si no votan por el partido del mismo el gobierno federal, por eso exhortó a la gente a no tener miedo y no dejarse amedrentar por nadie: "este 5 de junio ustedes pueden votar por nuestros candidatos sin miedo, nosotros los respaldaremos y cuidaremos de su patrimonio" concluyó.

mgm