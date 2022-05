La corrupción no tiene que seguir siendo el pretexto para resolver los problemas: Carolina Viggiano

La corrupción no tiene que seguir siendo un pretexto para resolver los problemas, es una obligación de los gobernantes combatirla y en Morena ya demostraron que hoy las cosas no cambian, hoy hay más corrupción y no hay solución a los problemas, señaló la candidata de la Alianza Va por Hidalgo, Carolina Viggiano Austria.

Señaló que su proyecto tiene propuestas claras y serias para fomentar el combate a la desigualdad, con bases importantes para hacerlo y por eso les pidió que el próximo 5 de junio salgan a votar, que no se queden en casa, es la única manera de que gane Hidalgo, porque hay que frenar a Morena que amenaza a la gente con quitarles apoyos y subsidios si no votan por ellos.

“A las y los hidalguenses no se les puede amenazar, ustedes son libres, son rebeldes, vayan y platiquen con sus amigos, familiares y con los adultos y desengáñenlos porque México es de todos, es un país libre y debemos actuar con amor, no con rencor”, enfatizó.

Durante el Foro de Presentación de Propuestas de los candidatos a la gubernatura, organizado por el Tecnológico de Monterrey, campus Hidalgo, la candidata del PAN-PRI-PRD, llamó a los asistentes a interesarse en revisar quién ha entregado las mejores cuentas durante su historia, quién tiene las mejores propuestas, pero también las mejores soluciones; quién se levanta temprano para trabajar, quién aprovecha todo el día para hacerlo, porque de ese tamaño va a ser su desempeño como titular del gobierno estatal.

La candidata aliancista pidió a jóvenes estudiantes que se vuelvan más participativos en temas públicos y que en este proceso electoral revisen las historias de vida de los candidatos para poder tomar mejores decisiones a la hora de votar el próximo 5 de junio donde se renovará el Poder Ejecutivo local.

Advirtió que, si un candidato desde ahora rehúye al debate, a la presentación de propuestas, soluciones y le rehúye a confrontar sus ideas, cuando esté en el gobierno se va a cerrar más esa posibilidad. “Si trabaja, va a ser trabajadora, pero si desde ahora no lo hace, no tiene por qué hacerlo después”, subrayó.

Sostuvo que su proyecto cuenta con las mejores propuestas que ha presentado desde el primer minuto del primer día de campaña y agregó que a la fecha ha recorrido 60 municipios donde ha podido escuchar directamente de la gente sus demandas y peticiones.

Dijo que, ante la decisión del gobierno federal de desaparecer el Instituto del Emprendedor y ProMéxico, dos instrumentos fundamentales para la promoción de nuestro país en el exterior, durante su administración pondrá en marcha un fondo especial de emprendedores tanto para jóvenes como para mujeres, y también para el sector agroindustrial.

“Crearemos un Fondo que cuente con reglas claras, con transparencia, un buen fondo que permita recoger el talento y la experiencia de mucha gente que me he ido encontrando en el paso de estos días y los años atrás, que he escuchado a muchos de los sectores productivos, con ideas y con un gran talento y, sobre todo, con muchas ganas de salir adelante. Eso es lo que vamos a hacer”, subrayó.

Por último, ofreció a los presentes tener diálogo directo y agradeció que le hayan entregado muy buenos proyectos y se dijo orgullosa del talento reflejado en los mismos, “porque hoy se está decidiendo el presente y el futuro de nuestro querido estado”, finalizó.

Sigue leyendo:

Carolina Viggiano promete construir una unidad deportiva en Fithzi, Ixmiquilpan

Promete Carolina Viggiano plan universal de salud para Hidalgo

En mi administración se creará la procuraduría de niños, niñas y la familia: Carolina Viggiano