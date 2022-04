Mara Lezama, primera mujer nombrada “Nojoch kiik” (hermana mayor) por generales mayas

Mara Lezama Espinosa, candidata de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, se convirtió hoy en la primera mujer candidata que es nombrada “Nojoch kiik” (hermana mayor de los mayas) con el respaldo de los 12 Generales de los centros tradicionales de la Cruz Parlante en Felipe Carrillo Puerto, Tixcacal Guardia, Chumpón y Chancah Veracruz.

Como parte de la ceremonia, que se ajusta a los usos y costumbres de esa etnia, la candidata, quien vestía una blusa bordada, fue recibida por el General Alejandro May Cauich, del centro ceremonial de esta comunidad, quien le deseó paz para continuar una excelente campaña política. Luego, junto con sus altos mandos, le puso una corona de flores.

Este es un momento importante en mi vida. Vine con plena conciencia y respeto a este encuentro porque, al igual que ustedes, creo que no debemos desviarnos del camino del bien y caer en el del mal, el egoísmo, la ambición, el odio y la mentira expresó la abanderada de Morena y los partidos PVEM, PT y FxM.

Eso es especialmente importante para quien aspira a una responsabilidad política que tiene que ver con la vida de miles de personas porque debe tener el espíritu, el corazón y la mente lo más limpio y transparente posible para tomar decisiones y actuar en beneficio de los pueblos, no personal, dijo.

Gracias a los comandantes y dignatarios, agradezco esta muestra de cariño, que me hayan elegido como Hermana Mayor por primera vez en la historia. Estoy convencida de la necesidad de dignificar nuestros centros tradicionales en Quintana Roo, para la etnia más grande de las 68 que hay en el país. Lo vamos a hacer con la ayuda de “ya saben quién”, expresó.

Asimismo, dijo que sabe de las carencias y del abandono que han padecido durante muchos años, lo cual cambiará el próximo 5 de junio, los felicitó por su “férrea defensa de nuestras raíces” y les pidió “humildemente su apoyo y respaldo para llegar a la gubernatura”.

Si tengo el privilegio de que me nombren su gobernadora, como Hermana Mayor estaré atenta a sus necesidades y gestionaré lo necesario para satisfacerlas y mantener las tradiciones, manifestó.

La candidata fue recibida, entre música de maya pax, por el General May Cauich y sus comandantes Pablo Be, José Dzul Catzín, Alejandro Poot Yam, Arturo Díaz, Sixto Cituk, Pedro Pat Poot, Silvano May, Juan Caamal y Tomás Pat Yam, quienes le colocaron collares de flores como gesto de amor, paz y confianza.

Además, asistieron dignatarios mayas e invitados como: Andrés Coh Cen, de Chumpón; Candelario Yeh, General Maya de Chancah Veracruz; Eulalio Chan, Sacerdote de Chancah Veracruz e Hilario Sulub, en representación de su padre, Isabel Sulub, General Maya del centro tradicional de la Cruz Parlante de Felipe Carrillo Puerto.

