Las mujeres están listas para gobernar: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acompañada de Marina Vitela Rodríguez, candidata de la coalición “Juntos haremos historia” a la gubernatura de Durango, señaló que las mujeres están listas para gobernar.

En el marco del inicio de campaña de Vitela Rodríguez, la mandataria capitalina destacó que Marina está lista para gobernar y representa los ideales de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Claro que están listas para gobernar y sobre todo, aquí Marina está lista para gobernar Durango”, indicó.

Hoy arranca la transformación: Vitela

Al asegurar que ya es el momento de Durango, y el cambio verdadero llegó para todos, Marina Vitela arrancó su campaña en el monumento a Francisco Villa pasada la medianoche en esta ciudad antes cientos de militantes y simpatizantes que le esperaron para que se sumara a una marcha vehicular por las principales calles.

A su llegada la candidata recibió las porras y muestras de afecto de las familias y simpatizantes asistentes, a quienes agradeció su presencia y precisó que ya arrancó el camino de la transformación.

Junto a los representantes de los partidos que conforman la alianza Juntos Hacemos Historia, e invitados especiales, Vitela Rodríguez recibió todo el respaldo de la gente de Morena- PVEM-PT-RSP, y los seguidores de Ruta 5 a quienes expresó “hoy es el momento de Durango “.

Al término del acto protocolario, continuó el ambiente de fiesta mientras se colocaban medallones alusivos a la candidata en vehículos que ahí se encontraban.

