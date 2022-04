Desde Cozumel, inicia Nivardo Mena campaña por gubernatura de Quintana Roo

Nivardo Mena, el único candidato que compite por un partido local sin alianza, el Movimiento Auténtico Social, inició campaña este domingo desde las calles de la Isla Cozumel.

En un mitin con unas 400 personas, el exalcalde de Lázaro Cárdenas afirmó que su alianza será “con el pueblo”.

Desde el Centro de Espectáculos Moby Dick, el originario de la isla Holbox dijo que tiene posibilidades de competir en los próximos comicios.

Durante sus palabras al público, Mena se lanzó contra sus oponentes, a quienes calificó de “incongruentes”. Entre las problemáticas que se comprometió a resolver, de ser favorecido con el voto, está la inseguridad y la dependencia de la economía al sector turístico.

“Estoy cansado de ver como la inseguridad mata a nuestras familias, porque estoy triste de ver como no diversificamos nuestra economía para no depender solo del turismo, estoy aquí porque estoy cansado de la falta de medicamentos en la zona maya, de hospitales de calidad en todos los municipios, cansado de ver como la clase trabajadora no tiene acceso a vivienda digna, cansado de la falta de apoyos reales al campo y en la educación, estoy cansado de ver como políticos miran a nuestro estado un botín el cual pueden vender como franquicia”, dijo.