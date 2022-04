Señalan de misógino a candidato de Morena a alcalde de Durango

La diputada local por Durango, Marisol Carrillo, acusó a Alejandro Gonzalo Yáñez, candidato de ese partido a la capital del estado por la coalición Juntos Haremos Historia, de ser irrespetuoso y misógino en el trato hacia sus compañeras de su partido.

La legisladora local de Durango, quien renunció a su militancia en Morena, explicó que el aspirante actúa con "patanerías" con sus colegas, especialmente mujeres, con la intención de buscar sus propios intereses dentro de ese instituto político.

"Me salgo de un partido en dónde se les permite que a todos se les agreda, empezando por el misógino mayor que es él", declaró la ex diputada morenista.

Tras afirmar que él realiza convenios con "el mismo diablo", la ex morenista señaló que el aspirante trata de administrar las cosas dentro del partido a su manera y viendo intereses propios.

"Está en su derecho, pero no lo está en el derecho de humillar, ser grosero, patán ni con más mujeres ni con los hombres", aseguró la legisladora que ahora es independiente.

Agregó que algunos militantes de Morena renunciaron a sus filas debido al actuar del ahora candidato por el simple hecho de maltratarlos bajo sus condiciones.

"No nos salimos resentidos, no. Que no se equivoque el señor, nos salimos hartos de las omisiones, hartos de que unos cuantos, tengan no el poder sino la saña de maltratar a los demás", apuntó.

También dijo estar a favor de que dentro de las filas del partido se sigan señalando a las personas que sean misóginas contra sus compañeras para evitar ese actuar a futuro.

"Gonzalo Yañez ya no cuenta con la comodidad del silencio de muchas y muchos en donde fuimos desde ignorados hasta donde recibimos un trato grosero", acusó.

mgm