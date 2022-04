La 4T detonará economía de Pueblo Nuevo y de cada región del estado, asegura Marina Vitela

Pueblo Nuevo, Dgo.- Se detonará la economía de Pueblo Nuevo y de cada rincón del estado con proyectos regionales de inversión, obras y programas que sí respondan a las demandas ciudadanas, aseguró Marina Vitela, candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Hacemos Historia” al reunirse en El Salto con comerciantes, choferes, jornaleros, empleados y familias enteras que creen en el cambio verdadero.

Hay un gran abanico de posibilidades para detonar la economía en cada región, con actividades que darán valor agregado a los productos que genera cada una, apoyando a las familias más vulnerables e incentivando la inversión para generar empleos, explicó la abanderada de la Cuarta transformación quien recordó que este gran proyecto de gobierno se construyó junto a los ciudadanos, escuchándolos para atender sus necesidades, con el apoyo de expertos en cada tema.

Detalló la candidata de Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5 que, para Pueblo Nuevo, hay un proyecto regional para detonar el turismo, aprovechando las bellezas naturales de la sierra y mejorando la red interestatal de carreteras y caminos, y para potenciar la actividad forestal y resolver la falta de agua ya existe hace tiempo el diseño de una presa, pero no han podido concretarlo, no han sabido cómo, pero ella cuenta con el respaldo para que al fin se asigne el recurso para hacerla realidad.

“Yo sé cómo hacer las cosas bien y no les voy a fallar, porque he visto en ustedes ese sentido de abandono de las autoridades, pero veo también la esperanza de que llegue un cambio verdadero y que llegue un gobierno que sí los tome en cuenta”, dijo Marina de Morena, por lo que los habitantes de Pueblo Nuevo refrendaron su confianza en ella y coincidieron en que “con ella ya no habrá favoritismo y vamos a trabajar junto a la próxima gobernadora para salir adelante”.