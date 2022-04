Que en Lerdo no sigan y en Gómez no regresen los corruptos: Marina Vitela

“Que en Lerdo no sigan y en Gómez Palacio no regresen los corruptos que le han hecho tanto daño a La Laguna, que no quieren ayudar y que nos han saqueado”, dijo Marina Vitela, candidata al gobierno del estado por la coalición Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5, al acompañar a Betzabé Martínez y Tere González en el arranque de campaña en ambos municipios de La Laguna.

Tras recordar el daño que han hecho los gobiernos de siempre a los laguneros, Vitela Rodríguez hizo un llamado a no permitir que sigan haciendo de las suyas los gobernantes sin escrúpulos, para que el cambio verdadero se extienda en esta región y por todo el estado.

“Me conocen, saben que hago las cosas bien y que yo no les voy a fallar”, recordó la abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, quien detalló que su plan de gobierno estará enfocado en detonar la economía y en impulsar a la familia, ejes que no son ocurrencia de nadie, son las demandas genuinas de cada duranguense que habló con ella en los recorridos casa por casa.

La abanderada de la 4T explicó que lo que le urge a las familias laguneras es que haya más trabajo, mejor pagado, y para hacerlo realidad concretará el gasoducto de La Laguna a Durango, además de instalar un aeropuerto de carga y descarga que atraerá la inversión.

“Además, apoyaré a la mujer, que es el corazón y el sostén de muchas familias, a través del BanMujer, proporcionaré un transporte rosa seguro y guarderías para las que tengan que salir a trabajar”, dijo Marina de Morena, quien además otorgará becas de estudios y transporte para sus hijos, porque lo que le interesa a una madre es que sigan estudiando, pero también apoyará a los jóvenes que hayan caído en las drogas mediante centros de rehabilitación gratuitos.

Tras las propuestas claras y posturas firmes de Marina, Betzabé y Tere, los laguneros desbordaron su apoyo por las candidatas del cambio verdadero, al coincidir en que “son mujeres trabajadoras, las conocemos y sabemos que harán un gran papel para sacar adelante a Durango y La Laguna”, así como los que opinaron que “con ellas se rompe con los viejos vicios del PRI, hacen las cosas diferente y se deja lo caduco para renovarse en la forma de gobernar”, según palabras de don Jesús González.

mgm