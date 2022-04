El senador Gonzalo Yáñez se registra como candidato a la presidencia municipal de Durango capital

Duranguenses que mostraron su apoyo a Gonzalo Yáñez, durante su registro como candidato a la presidencia municipal de Durango por la coalición “Juntos haremos historia”, conformada por Partido del Trabajo (PT), el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Redes Sociales Progresistas Durango (RSP), ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC).

Estuvo presente la candidata a la gubernatura del estado, Marina Vitela, así como por importantes liderazgos nacionales y estatales.

“Qué honor y qué timbre de orgullo es el que esté hoy con nosotros la próxima gobernadora de Durango, Marina Vitela. ¡Marina y su servidor, somos la pareja ideal! Vamos a trabajar sin descanso, vamos por un nuevo futuro para Durango con un nuevo gobierno de puertas abiertas y de tocar puertas”, externó.

Acompañado por su suplente Hugo Rosales Badillo, así como integrantes de su planilla, Gonzalo habló ante los miles de ciudadanos congregadas a las afueras del IEPC, a quienes agradeció su presencia, su ánimo y su pasión. “los verdaderos protagonistas de este proyecto, los que van a hacer historia”.

Además, agradeció muy enfáticamente el apoyo que le manifestó activamente el movimiento Ruta 5 que encabeza Manuel Espino, así como Fuerza Turqueza, Encuentro Solidario y Fuerza por México, con la presencia de todos ellos y la suma de esfuerzos es como Durango vivirá la verdadera y necesaria transformación.

Ante los jóvenes entusiastas, Gonzalo resaltó que es en su fuerza y pasión donde reside el motor de Durango, por ello buscará conformar una campaña competitiva, donde las y los jóvenes duranguenses tendrán el espacio que merecen. “Son y serán los jóvenes el motor principal de este movimiento (…), por eso el próximo gabinete municipal será cuando lejos, mitad de jóvenes y mitad de mujeres”, destacó.

Al recordar la frase del presidente estadounidense Abraham Lincoln: “hacer un gobierno del pueblo y para el pueblo”, Gonzalo fue claro al confirmar que el gobierno que encabezará será sin puertas, sin escritorios, pero sí de mucho territorio: “Queremos que gane Durango. El pueblo nos guía, por eso pasaremos de los gobiernos panistas de la decepción a los gobiernos lopez-obradoristas de la transformación. ¡Por el bien de todos, primero los pobres!”.

Gonzalo no dudó en confirmar que el proyecto es claro: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, “y a esto le vamos a agregar no ‘coconear’. Vamos a trabajar sin descanso. No se trata de cambiar de Presidente, sino de cambiar Durango”.

Agregó además que, de la mano con Marina, este proyecto será el más feminista, el que sí apoyará a las mujeres, pues en este proyecto están quienes tienen la total convicción de servir con amor a Durango, sin mezquindades ni ambiciones frívolas, los que van a estar del lado de la gente, sin vacilaciones.

“¡VIVA DURANGO, VIVA MARINA VITELA!”, finalizó.

