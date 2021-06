Con triunfo en Monterrey y NL se logrará coordinación necesaria: Luis Donaldo Colosio

Con el triunfo que tuvo el partido Movimiento Ciudadano en la gubernatura de Nuevo León y la alcaldía de Monterrey, se logrará la coordinación necesaria para dar impulso a la capital, adelantó Luis Donaldo Colosio Riojas, virtual alcalde de Monterrey.

En entrevista con Heraldo Radio Monterrey, Colosio Riojas aseguró que este triunfo que se tuvo con Samuel García en la Gubernatura se trabajará de la mano, algo que no se ha hecho en las últimas administraciones municipales y gubernamentales ya que históricamente los ganadores de las dos administraciones son emanados de diferentes fuerzas políticas.

“Habrá coordinación real entre el Gobierno y Monterrey, porque históricamente no pertenecían a la misma fuerza política; en este caso no solo no hay ningún tipo de diferencia y hay una amistad y un ánimo de colaboración. Esto va a impulsar el desarrollo de Monterrey”, insistió.

Colosio Riojas se ubica como el virtual alcalde, según el corte del PREP con el 47 por ciento de los votos de la capital del estado, mientras el segundo lugar lo obtuvo Francisco Cienfuegos de la alianza PRI PRD, que registra un 31%.

Y de hecho, el priísta convocó a una rueda donde reconoció su derrota y felicitó a Colosio Riojas por su triunfo, al mismo tiempo que puso a su disposición su plan de trabajo, en caso que el emecista quisiera recuperar alguna de las propuestas de Cienfuegos.

El virtual alcalde reveló que recibió una llamada de su ex contrincante para felicitarlo, previo a la rueda de prensa que ofreció con el mismo motivo.

“Ese acto de democracia se lo agradezco, y qué bueno porque la gente lo que menos queremos es seguir con procesos judiciales posterior a la elección”, mencionó.

Finalmente, adelantó que empezará a trabajar en tender puentes de comunicación con la administración actual para detectar las principales áreas de oportunidad, buscando enfocarse desde el primer día en trabajar en los procesos necesarios.

“La gente no espera milagros, pero sí resultados y vamos a trabajar desde el primer día para dárselos”, apuntó.

Por Daniela García

EAA