Activistas retienen y exhiben a trabajadores del INE en Guerrero

Activistas del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos retuvieron y exhibieron a dos trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) en el municipio de Ayutla, Guerrero, donde ayer viernes 4 de junio iniciaron un plantón para exigir la liberación de cuatro “presos políticos”.

A través de un video difundido en redes sociales, los activistas presentaron a dos trabajadores del órgano electoral a quienes acusaron de no respetar el acuerdo de que nadie ingresaría a las oficinas del Consejo Distrital 08 del INE, mientras se mantuviera el plantón.

Oguer Morales Miranda, vocero del Frente, dijo que los dos trabajadores fueron descubiertos sacando material electoral por una puerta trasera, por lo que decidieron retenerlos por unos minutos para exhibirlos en redes sociales y exigirle al órgano electoral su destitución.

“Nos quisieron ver la cara de pendejos buscando una salida alterna por otro lado, cuando ya teníamos un acuerdo y no lo respetan. No los tenemos aquí en calidad de detenidos ni nada por el estilo, sólo los estamos exhibiendo porque son gente que al igual que el gobierno del estado, al igual que el Tribunal Superior de Justicia, no tienen palabra”.

Los activistas iniciaron un plantón el viernes 4 de junio en las oficinas del Consejo Distrital 08 del INE, con sede en Ayutla, para exigir al gobierno del estado la emisión de cuatro cartas de liberación para Ricardo Díaz Pérez, Ubaldo Santana Alonso, Martín Cruz Avellaneda y Arturo Manzanares Pérez, señalados de ser presos políticos.

Tras grabar el video, los trabajadores del INE se retiraron del lugar.

Por Carlos Navarrete Romero