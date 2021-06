Ley seca en Morelia comenzará a las 20 horas de este sábado

Debido a la jornada electoral del 6 de junio y con la finalidad de coadyuvar en el óptimo desarrollo de las votaciones, el ayuntamiento de Morelia anunció la restricción de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la capital michoacana a partir de las 20 horas del sábado 5 de junio hasta las 23:59 horas del domingo 6 de junio.

La prohibición será aplicable en todos los establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, así como eventos y espectáculos públicos, no obstante, esto no significa que negocios con licencia del giro C – con venta de bebidas alcohólicas no puedan operar – dichos comercios pueden abrir durante los días señalados limitando la venta de bebidas alcohólicas.

En caso de no acatar la disposición oficial, se le impondrá una sanción al dueño del establecimiento acorde al Reglamento de Establecimientos Mercantiles Industriales y de Servicio en el Municipio de Morelia.

El cual señala en su Artículo 105 que, se procederá a la clausura temporal por cinco días de los establecimientos que no cumplan con las restricciones de horario y suspensión de labores en las fechas y horas que para el efecto acuerde la autoridad municipal.

Este domingo se llevará a cabo la jornada electoral más grande en la historia del país, y en Michoacán se votará para elegir al próximo gobernador, a 112 presidentes municipales, 40 diputados locales y 12 legisladores federales.

Por Paola Mendoza

EFVE