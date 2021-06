Veda no suspenderá jornadas de vacunación en Tamaulipas

Las jornadas de vacunación que se realizan en Tampico y Ciudad Madero no serán suspendidas por la veda electoral que inicia en los primeros minutos de mañana jueves, aseguró la sub delegada se programas federales en la región, Elizabeth Cruz.

Actualmente se aplica la vacuna de Pfizer para adultos mayores de entre 50 y 59 años de edad, misma que se tiene programada de lunes a viernes en seis sedes entre ambos municipios, donde destacó existe una rapidez y no se han tendió contratiempos en los primeros tres días.

Para este jueves y viernes, primeros dos días de la veda electoral ante las elecciones locales y federales del 6 de junio, no se tiene previsto la cancelación de la jornada, la inmunización se realizará de manera normal.

La misma programación indica que para el domingo no se tiene previsto aplicar ninguna vacuna, pero aún se encuentra pendiente personal de salud de un hospital en la zona.

"No, nosotros por eso nos pusieron hasta el viernes, no nos dijeron, no nos dijeron solos nos pusieron hasta el viernes, pero en ese caso hubiera terminado la vacunación el día de hoy", expuso la funcionaria federal en Tampico.

Actualmente la jornada de vacunación se realiza en diferentes municipios de Tamaulipas, en todos coincidieron que la vacunación concluye este viernes.

Después del domingo se anunciarán nuevas fechas para la población de 40 a 49 años de edad, que se prevé inicie en la frontera de Tamaulipas, mientras que en Tampico y Madero, la jornada se realiza de manera tranquila, sin aglomeraciones y con orden.

Por Carlos Juárez

brc