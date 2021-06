Indira Vizcaíno: La campaña en Colima ya se ganó; ahora, hay que ganar la elección

Indira Vizcaíno, candidata a gobernadora de Colima por Morena y Nueva Alianza, describió que existe un gran ambiente en la entidad, “vamos a lograr la alternancia, con el cambio verdadero”.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en El Heraldo Radio, la representante de Morena mencionó que a horas de que concluyan las campañas políticas que han mantenido una ventaja amplia, “pero que en las últimas semanas ha visto un sentimiento de esperanza crece, de que al estado le vaya mejor, de tener un gobierno distinto”.

De acuerdo con datos de la encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group, Vizcaíno registra una intención del voto de 39.3%, lo que la coloca en la primera posición al respecto.

Con lo que tiene una ventaja de 14 puntos porcentuales en comparación con Mely Romero Celis, quien compite con la coalición formada por PRI, PAN y PRD.

La abanderada de Morena confió en que los resultados la favorecerá el próximo 6 de junio y añadió que “hay una clara presencia de las mujeres en su campaña, no sólo en las candidaturas. En Colima, el 60% de las aspirantes a un puesto de elección popular son mujeres”.

Indira refirió que es la cuarta ocasión en la que participa en una campaña electoral, “siempre he tenido empatía con las niñas y los niños, pero ahora de manera particular, en los eventos se me acerca una niña con esta ilusión, de que si yo soy gobernadora, ellas pueden hacer lo que se propongan. Eso nos hace toparnos con la realidad de la gran responsabilidad que tendremos, de lograr esta tan anhelada igualdad”.

En caso de que los resultados le favorezcan, describió, es una revolución de conciencia en el estado para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, además de respeto.

“Me queda claro que la campaña en Colima ya se ganó. Ahora, hay que ganar la elección y se gana con votos, por eso para nosotros es tan importante insistir a los ciudadanos de que participen en la elección, para sacar al PRIAN. Tenemos que comprender que hay que ganar mucho para que no haya mañas, fraudes, ni compra del voto, para que se respete la voluntad del pueblo”, aseguró.

yc