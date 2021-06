Erika Briones denuncia atentado en su contra a través de sus redes sociales

A través de sus redes sociales, la candidata de la coalición si por Villa de Reyes, Erika Briones Pérez denunció haber sido víctima de agresiones por parte de un grupo armado.

En un video, compartido en vivo a través de su cuenta de Facebook la candidata narra cómo un automóvil choca de manera intencional contra su camioneta, mientras se dirigía a su cierre de campaña.

Briones Pérez detalló qué camino al cierre de campaña, una camioneta impactó contra sus vehículos, enseguida les apuntaron con armas de fuego. Asimismo, la candidata aseguró que pese a que la Guardia Nacional se encontraba cerca, no intervinieron en ningún momento.

“Atrás venía la Guardia Nacional, que no hicieron absolutamente nada. Vengo con mi familia y con mi hijo. Esto no puede estar pasando, no puede ser que las autoridades estén con esta gente”, dijo Briones, visiblemente afectada.

Por otra parte, la candidata aseguró que no cancelaría su cierre de campaña para refrendar el compromiso con la gente.

“Porque no se vale que quieran asustar, intimidar. Todos estos dos días, estos dos meses he recibido amenazas en mi contra”

En un segundo video, gente perteneciente al equipo de campaña de Erika Briones, solicita el apoyo y la intervención de las autoridades de seguridad, en especial de la guardia nacional.

Cabe recordar que la candidata a presidenta municipal por Villa de Reyes, San Luis Potosí, recibió una amenaza. En un puente peatonal, personas desconocidas dejaron una hielera de unicelular con su nombre escrito y una carta de intimidación usando uno de sus volantes de propaganda con la leyenda: “Te bajas o te bajamos. La próxima es tu cabeza”.

Asimismo, al interior de la hielera se encontraba una cabeza de cerdo. Muy similar a la amenaza recibida por Octavio Pedroza, candidato a gobernador, por la alianza “Sí por San Luis”, en días pasados.

EFVE