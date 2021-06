Promete Sheinbaum revertir el efecto de la campaña negra

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prometió revertir el impacto de la campaña negra que hubo previo a las elecciones del 6 de junio.

En la inauguración del Punto de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes (Pilares) Valle de Luces, en Iztapalapa, la mandataria capitalina afirmó que deben triunfar los derechos y la libertad.

"Esto que pasó en la Ciudad se va a revertir muy pronto, porque no puede triunfar nunca una campaña de desinformación, una campaña de miedo, aquí lo que tiene que triunfar es la libertad, los derechos", dijo en el evento.

La titular del Ejecutivo local señaló que el aislamiento por la pandemia de COVID permitió que la campaña sucia tuviera impacto en algunos lugares de la capital del país.

"Y ese aislamiento que tuvimos durante prácticamente un año tres meses hizo que en ciertos lugares de la Ciudad fuera entrando una campaña de desinformación tremenda, diciendo que nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador era un autoritario, qué de autoritario hay", recalcó Sheinbaum.

La mandataria capitalina atribuyó la derrota electoral de Morena el pasado de 6 junio a una campaña de desprestigio.

La oposición (PRD, PAN y PRI) arrebató seis alcaldías a los morenistas: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan.

La mandataria capitalina afirmó que van a gobernar para todos y todas sin distinción y buscan evitar una división.

"Aquí en esta ciudad no cabe el clasismo, no cabe el racismo, no cabe esta idea en donde dicen que quien paga más impuestos tiene que recibir más presupuesto público, imagínense, no habría combate a la desigualdad.

"Se nos olvidó a algunos o se les olvidó a algunos que esta ciudad tiene una historia de libertades, y que por ningún motivo puede regresar una situación de represión", sostuvo.

En la Alcaldía Iztapalapa se han inaugurado 25 centros comunitarios Pilares; contemplan 66 en esta administración.

La Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, así como funcionarios del Gobierno capitalino también estuvieron presentes e hicieron un recorrido por el centro comunitario.

Por Carlos Navarro

EFVE