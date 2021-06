Urge una Asamblea Nacional para renovar estatutos del PRI: César Camacho

En un contexto donde la sociedad está polarizada, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debe tener una oferta electoral y política atractiva, adecuada a las condiciones del México actual, para lo cual urge un ajuste a los estatutos internos en una

Asamblea Nacional donde se escuche a todos los militantes, afirmó César Camacho Quiróz.

Tras los resultados del PRI en los comicios del 6 de junio, el exdirigente nacional priista aseveró que su partido no puede seguir yendo a elecciones con documentos básicos, con un programa de acción que se hizo cuando era gobierno, sino adaptarse a las nuevas circunstancias y presentarse como oposición, como una alternativa real.

Reconoció que si bien en el proceso electoral de este año a su partido le fue mejor de lo que esperaba en la Ciudad de México y en el Estado de México, eso no pasó en el resto del país, por lo que debe haber cambios, “o nos ponemos las pilas y nos hallamos o el PRI puede entrar en una curva terrible”.

En ese sentido, César Camacho dijo que urge convocar a una Asamblea Nacional donde los priistas se pronuncien sobre la vida interna del partido, pero particularmente sobre el planteamiento que ofrecerán a la ciudadanía, tomando en cuenta tres aspectos fundamentales: Mujeres, Economía y Seguridad.

Aseguró que la capacidad para concebir políticas atractivas en estos tres ejes pueden hacer del PRI un partido política y socialmente atractivo y competitivo, por eso insistió en que deben aprovechar todos los espacios que tienen actualmente. “En el PRI hay talento pero hoy están alejados del partido, por eso hay que invitarlos, pero para hacerles caso”.

El también exgobernador del Estado de México consideró que el planteamiento priista en la pasada contienda no fue menor, pero sí fue insuficiente, ya que se pudo convencer a buena parte del electorado de no votar por Morena, pero no convencerlos de por qué sí hacerlo por su partido y aliados, debido a que no había propuestas.

Aunque aplaudió que se haya ratificado la alianza PRI-PAN-PRD en el terreno legislativo, Camacho Quiróz pidió que haya congruencia y que “nadie se arrugue, porque hubo gente del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado que se arrugó y le dieron la mayoría a proyectos de Morena”.

Al afirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador “ve por el retrovisor, no por el parabrisas”, señaló que México necesita ir hacia adelante, por lo que el PRI tiene que hallarse a la nueva realidad del país, “más nos vale, si queremos cumplir un papel histórico sin caer en la tentación de ver por el retrovisor”.

Indicó que en política la realidad es la percepción, por lo que se deben dar elementos para que la percepción cambie, de ahí su propuesta de una Asamblea donde se analice la posición que asumirá el PRI ante los retos del país, y en ese sentido dijo que la dirigencia nacional tiene la responsabilidad estatutaria, estratégica y ética de convocar a una ya.

El priista, quien también ha sido legislador local y federal, estimó que con lo obtenido en el Congreso federal el Revolucionario Institucional tiene una muy buena oportunidad de hacer las cosas diferentes y “si no la aprovechamos estamos muertos”, por ello reiteró que tiene que haber planteamientos inteligentes, una asociación genuina con una sociedad cada vez más exigente y enterada.

EFVE