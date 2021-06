Xóchitl Flores busca gobierno austero y sin intimidaciones en Chimalhuacán

Tras obtener la constancia de mayoría como alcaldesa electa de Chimalhuacán por Morena-PT-NA, Xóchitl Flores Jiménez, aseguró que encabezará un gobierno austero, de puertas abiertas, sin distinción de partidos y sin intimidación para la gente.

Con 105 mil 155 votos, la morenista frenó el intento de reelección del Movimiento Antorchista, tras 21 años de administraciones caracterizadas por el control mediante la intimidación, hacia transportistas, comerciantes, mototaxistas, maestros y amas de casa.

La alcaldesa electa precisó que el principal reto de su gobierno será reducir la inseguridad, pues hoy 7 de cada 10 habitantes se sienten inseguros y más del 80 por ciento de la población ha presenciado robos o asaltos en los alrededores de su vivienda.

Apuntó habrá una revisión puntual de la corporación para terminar con las prácticas del moche entre mandos, pues hoy se piden “cuotas” a los negocios y tienditas por hacer patrullajes, anunció la alcaldesa electa.

“Hay que revisar en qué condiciones están laborando, si tienen un pago justo, si tienen equipo, patrullas para darles las mejores herramientas y puedan hacer mejor su trabajo, ya no va a haber cobros, porque hoy los mandos piden cuotas a cada elemento”, señaló.

Además ofreció encabezar un gobierno para todos, sin distinción de colores, sin condicionamientos, y cerca de la gente, mediante Audiencias Públicas en las comunidades, sobre todo en aquellas que están más abandonadas y con mayor rezago, como la zona del Ejido.

“La gente ya aguantó más de 21 años viviendo con hostigamientos y presiones, hoy se acaba esto, se gobernará para todos y con la ciudadanía”, dijo.

También anunció que habrá austeridad en los altos mandos, y terminará con privilegios, como la vigilancia con la que cuentan algunos funcionarios por parte de policías municipales.

Recordó que el gobierno antorchista tenía amenazados a comerciantes y transportistas con quitarles su fuente de empleo si no cumplían con asistir a mitines y eventos partidistas, y los condicionaban con una cuota, o un día de jornada que significaba no llevar ingresos a sus hogares, pero eso ya no ocurrirá.

Xóchitl Flores reconoció que Antorcha intentará desestabilizar con protestas su gobierno, pero confió en que el trabajo directo en las comunidades y el respaldo de la gente, permitirá ir avanzando en el desarrollo de Chimalhuacán.

Por José Ríos

EFVE