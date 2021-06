Edgar Palomino Ayón defenderá su triunfo en elección hasta las últimas instancias

Luego que el Partido Acción Nacional (PAN) impugnó la decisión que tomó el Consejo Municipal Electoral de Cucurpe de entregarle el acta de validez y constancia de mayoría a Edgar Palomino Ayón, quien ganó como candidato no registrado, el presidente municipal electo aseguró que defenderá la democracia hasta las últimas instancias.

Palomino Ayón informó que recibió la notificación del recurso de apelación el pasado viernes alrededor de las 5:30 de la tarde, y ellos ya enviaron su contestación de manera formal al Tribunal Estatal Electoral este lunes, cumpliendo los plazos legales.

Edgar Palomino Ayón ganó la elección en Cucurpe con 322 votos de personas que escribieron su nombre en el recuadro para candidatos no registrados. Su más cercano competidor fue el candidato del PAN, Manuel Francisco Villa Paredes, quien tuvo 288 votos.

Sin embargo, el PAN no aceptó esta decisión e impugnó el proceso. El recurso fue presentado por el representante del PAN en el Instituto Estatal Electoral, Jesús Eduardo Chávez Lea.

En él se asegura que la impugnación es contra el Consejo Municipal de Cucurpe, ya que su decisión de entregar el acta de validez de la elección y la expedición de constancia de mayoría a un candidato no registrado no es constitucional y va contra la certeza y legalidad del proceso.

Detallan que el recuadro de candidato no registrado es con fines estadísticos y como espacio para permitir la libertad de expresión, pero no para elegir a alguien que no cumplió con el registro legal de su candidatura.

Sin embargo, para Edgar Palomino que el PAN haya presentado este recurso representa que como partido no les gusta la democracia, ni la voluntad del pueblo y prefieren imponer a sus candidatos y gobernantes.

Precisó que están confiados en que los magistrados del Tribunal harán valer la decisión tomada por los ciudadanos de Cucurpe, pero si no, también están listos para acudir a otras instancias para defender la democracia y velar que se respete la voluntad del pueblo.

Por Gerardo Moreno Valenzuela

