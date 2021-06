Ricardo Gallardo recibe constancia e insta a todos para trabajar por un nuevo SLP

Al recibir la Constancia de Mayoría, el gobernador electo de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona llamó a dejar atrás los enconos políticos y trabajar unidos por el bien de las y los potosinos sin partidos ni distingo de colores.

“En San Luis se acabaron los fifís, se acabaron los chairos, se acabaron los gobiernos gallardistas que les decían, en San Luis vamos a vivir todos bajo una misma bandera, potosinos trabajadores, sin ponerles ningún apodo a ningún potosino”, expresó en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) donde recibió de manos de la presidenta, Laura Elena Fonseca Leal, el documento que lo avala para dirigir los destinos de la entidad potosina a partir del próximo 26 de septiembre y hasta el 2027.

A los empresarios les dijo que tendrán apoyo incondicional y a los trabajadores les ofreció que por fin tendrán mejores oportunidades de vida, “todos merecen respeto, todos merecen nuestra admiración, empresarios, comerciantes, gente trabajadora de San Luis Potosí, toda la gente que hace posible que este motor funcione tendrá mi reconocimiento y mi valor, pero sobre todo tendrán un gobernador que defenderá siempre las causas de ellos, desde los empresarios hasta la gente trabajadora”, indicó.

El gobernador electo de San Luis Potosí agradeció a los integrantes de las autoridades electorales quienes, afirmó, garantizaron una jornada electoral con una participación histórica del 58 por ciento y posteriormente el recuento del 78 por ciento del total de la votación, “la confianza que la gente le tenía al Ceepac y al INE fue superior a cualquier denostación pública”, destacó.

También reconoció por su civilidad política a los adversarios de los partidos coaligados PRI, PAN, PRD que aportaron a “la fiesta de la democracia” y a los medios de comunicación que le dieron cauce y certeza de palabra a todos los candidatos y candidatas durante más de 90 días.

“Este será el nuevo gobierno donde no existirá jamás la palabra fifís, donde no existirá la palabra chairos, donde no apodaremos a ninguna corriente por apellidos, donde todas y todos juntos caminemos por un nuevo San Luis Potosí, este será el nuevo San Luis Potosí, el San Luis de ustedes, el San Luis de todos”, culminó.

El gobernador electo de San Luis Potosí tiene programado un festejo para esta tarde en la plaza central del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, bastión político-electoral, donde amenizará el grupo de música tradicional “Los Cardenales de Nuevo Léon”.

Por Pepe Alemán

RMG