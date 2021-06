Llama Sheinbaum a recordar avances de la 4T, que vive su momento estelar

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población para recordar los avances que ha tenido el movimiento de la Cuarta Transformación, que vive su momento estelar en el país.

Tras inaugurar un Punto de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes (Pilares), en la colonia Casas Alemán, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, señaló que la guerra sucia, previo a las elecciones del 6 de junio, abonó a que las personas olvidaran el combate a la corrupción que han encabezado.

"Pero a todos nuestros vecinos, amigos de otros lados de la Ciudad, hay que recordar eso, recordarlo siempre, porque vamos a seguir hablando de todo esto, porque hay que hablarlo, tenemos que recordarlo, tenemos que ponerlo siempre al frente, porque aquí no es el que llegue una persona y llegue otra y cambie nada más una administración, aquí queremos cambiar y transformar las cosas de fondo, que es lo que estamos haciendo en la Ciudad.

"Y lo vamos a seguir haciendo en toda la Ciudad, así que esta es la Ciudad de innovación y derechos, los Pilares representan ello.

Esto es parte de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, en donde le quitamos el dinero a la corrupción y le dimos las recursos a la gente", dijo en el evento.

En esta semana, en diversos eventos públicos, la mandataria capitalina hizo alusión a la derrota que sufrió Morena en la Ciudad de México.

Seis alcaldías, que estaban en manos de los morenistas, pasaron a manos de la oposición (PAN, PRI y PRD): Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Incluso, hace unos días Sheinbaum atribuyó el resultado en la contienda electoral a la falta de difusión de los apoyos sociales brindados, tanto del Gobierno capitalino como el federal.

En la Alcaldía Gustavo A. Madero se van a edificar 44 de los 300 Pilares que estima está administración en la Ciudad de México.

Otro de los factores, señaló la jefa de Gobierno, que abonaron a que no se discutiera sobre la Cuarta Transformación fue la pandemia de COVID.

"Esta pandemia que vivimos con tanta dificultad en la Ciudad de México por muchos muchos meses evitó que nos viéramos, que nos encontráramos, que discutiéramos y habláramos de este momento estelar que está viviendo nuestro país de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

"Que recordáramos que el régimen de corrupción se acabó, que si hoy hay gobiernos que no traen guaruras, que no tienen este séquito de personas, que si hoy el Presidente de la República no tiene un Estado Mayor presidencial que lo cuide gastando muchísimo dinero y que ese recurso se está invirtiendo en algo que ya había en la Ciudad, que es la pensión del adulto mayor", explicó.

Señaló que entre los trabajos de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México están Mi Beca para Empezar, los Pilares, nuevos parques, inversión en las calles.

"Eso es lo que tenemos que seguir defendiendo, informando y diciendo todos los días", dijo.

Agregó que tras el embate de la emergencia sanitaria por Covid-19, la Ciudad de México está de pie.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; la secretaria de Cultura, Vannesa Bohórquez; el director general de Vinculación Cultural Comunitaria, Benjamín González Pérez, y el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil.

Por Carlos Navarro

EFVE