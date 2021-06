AMLO pide resolver conflicto electoral en Guerrero por vía legal

Ante la serie de irregularidades denunciadas por partidos políticos en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los líderes estatales y candidatos que no han reconocido los resultados electorales, resolver sus conflictos por la vía legal.

En su visita al municipio de Florencio Villarreal en la Costa Chica de Guerrero, López Obrador reconoció a los guerrerenses “por el comportamiento ejemplar en las pasadas elecciones”, sin embargo, también reconoció algunas irregularidades, “pero fue la excepción, no la norma”.

Al unirse al llamado del gobernador, Héctor Astudillo Flores, el mandatario federal pidió resolver las diferencias de manera pacífica.

Al unirse al llamado del gobernador, Héctor Astudillo Flores, el mandatario federal pidió resolver las diferencias de manera pacífica.

"Me adhiero al llamado del gobernador, Héctor Astudillo, para buscar la conciliación y resolver las diferencias del proceso electoral por la vía legal y pacífica, para mantener la armonía en el estado de Guerrero".

Pese a que durante la jornada electoral del pasado 6 de junio, Marcial Rodríguez Saldaña, líder estatal de su propio partido, Morena, denunció la presencia de hombres armados, ‘secuestros’ de candidatos e intimidación hacia los votantes en las regiones Costa Grande y Tierra Caliente, López Obrador celebró que no se haya padecido violencia.

“Hay un dato importante que me ha transmitido el gobernador Héctor Astudillo; en la campaña y el día de la elección, afortunadamente no perdió la vida ningún candidato, ningún participante en las elecciones locales y en la federal para renovar la Cámara de Diputados. Esto es un hecho, podríamos decir inédito, el que no se haya padecido violencia”, señaló el Jefe del ejecutivo federal.

La reanudación de las giras del presidente de la República, se inician en Guerrero, en dónde precisamente tras un proceso electoral incierto, Morena ganó la gubernatura de la mano de Evelyn Salgado Pineda, quien suplió a su padre Félix Salgado Macedonio, luego de que este perdiera la candidatura original del partido por violar la ley electoral al no presentar gastos de precampaña.

Asimismo, López Obrador vigila los programas federales en medio de reclamos e impugnaciones de los partidos PRI y PRD que en esta jornada electoral conformaron la alianza “Va por Guerrero”, que encabezó el priista, Mario Moreno Arcos y quien ha señalado que él ni su equipo reconocerán los resultados electorales porque presentan “irregularidades”.

Ante los resultados que lo desfavorecen, Moreno Arcos declaró ayer, previo a la visita de Andrés Manuel, que compitió “contra tres candidatos de Morena”, en los que incluyó al jefe del ejecutivo federal.

Por Alfonso Juárez y Karla Benítez