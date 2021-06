Octavio Pedroza confía en revertir y alzarse con el triunfo en San Luis Potosí

Hoy concluyen los conteos distritales locales y con ello el cómputo de la elección a la gubernatura de San Luis Potosí y el candidato de la coalición PAN, PRI, PRD y el local Partido Conciencia Popular (PCP) “Sí por San Luis”, Octavio Pedroza Gaitán aseguró que han surgido varias irregularidades y en algunos distritos ha recuperado votos, por lo que confió en que remontará la tendencia del Conteo Rápido y del PREP que dieron de manera preliminar el triunfo por 3.46 por ciento a José Ricardo Gallardo Cardona, postulado por el PVEM-PT.

El panista Octavio Pedroza desde ayer realiza un carrusel de medios nacionales donde da detalles de irregularidades encontradas en la evolución del conteo de la elección por la gubernatura potosina en la que al menos el 74 por ciento de los paquetes son abiertos y recontados; aseguró que tan sólo en uno de los 15 distritos locales electorales han recuperado a su favor 13 mil 400 votos y se ha detectado el extravío de al menos 8 mil 800 boletas que la autoridad electoral no sabe explicar.

Además, Pedroza Gaitán denunció que el número de votos nulos es mucho mayor que la diferencia que anunció el PREP, los cuales son por haber cruzado más de dos partidos integrantes de la coalición; la aparición de boletas donde además de tachar con el crayón proporcionado por el Ceepac se encontraron marcas con una tinta distinta por otro candidato.

En este contexto, dijo que espera revertir el resultado o que se acerque la diferencia entre el primer y segundo lugar a un 1%, lo cual demandaría que se abran todos los paquetes electorales del estado y aseveró que no caerá en provocaciones y amenazas de quienes hoy se sienten ganadores, “no se trata de la candidatura de Octavio Pedroza, aquí se trata de defender un principio superior, que es el respeto a la expresión ciudadana, no podemos bajar los brazos, vamos a ir hasta las últimas consecuencias en apego a la ley”, estableció.

Pedroza acusa 'caída del sistema'

Tras la denuncia del candidato a la gubernatura de la coalición PAN, PRI, PRD y el local Partido Conciencia Popular (PCP) “Sí por San Luis”, Octavio Pedroza Gaitán de la “caída del sistema” en una tercera parte de las comisiones distritales donde se realiza el conteo de la elección, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), admitió las fallas, pero no en el proceso de cómputo que no se detuvo, solamente en la visualización de usuarios.

“No se cayó el sistema, los propios usuarios tenían problema para acceder a una parte, pero el sistema no se ha caído, ya nos confirmaron de la Dirección de Sistemas que eso no es cierto”, expresó a este reportero el consejero electoral, Juan Manuel Ramírez García.

Precisó que hubo “un momento” donde los propios usuarios del Ceepac no pudieron acceder, pero “eso de que no funciona o se están haciendo cosas raras no es cierto”, reiteró.

El consejero Ramírez García aseveró que “los datos del sistema son consistentes y cincuerdan con las cifras emanadas de los cómputos”.

El panista Octavio Pedroza quien de acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) quedó en segundo lugar en la elección a la gubernatura de San Luis Potosí, denunció esta mañana que desde las once de la noche de ayer y la madrugada de hoy en al menos cinco de las quince comisiones distritales locales el conteo se había suspendido debido a la “caída del sistema”, entre ellos dos de la capital potosina donde afirmó su candidatura y la coalición tienen más fuerza, lo que consideró genera “suspicacia” y “sospechosismo” de que pudieran estar manipulando actas en favor del candidato del PVEM-PT, José Ricardo Gallardo Cardona, puntero oficial en el PREP y en el Conteo Rápido.

Por Pepe Alemán

