Pondremos a Cosalá en los ojos del mundo: Mario Zamora

En el cierre de campaña en Cosalá, Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza “Va por Sinaloa”, ratificó el compromiso de construir la tan anhelada carretera de la comunidad La Ilama a Culiacán, resolver el problema del agua, gestionar una mejor red de telefonía, e impulsar el turismo del Pueblo Mágico.

Ante la presencia de cientos de habitantes de la cabecera municipal y comunidades aledañas, el aspirante a gobernador señaló que hay que enseñarle Cosalá a México y al mundo, para que la gente se enamore de este Pueblo Mágico.

“La gente, pasando la pandemia, lo que más va querer es salir de sus casas, ir de vacaciones, hay que enseñarle Cosalá a Sinaloa, hay que enseñarle Cosalá a México y al mundo”, destacó el abanderado del PRI, PRD y PAN.

Acompañado de la candidata a la alcaldía, Griselda Quintana García, reiteró que los que menos tienen tendrán a un gobierno amigo para ayudarles a solucionar sus problemas. Por eso ha hecho compromisos de los que está seguro podrán hacerse realidad durante los 6 años de su gobierno.

“Yo no vengo a decir una sola mentira, y los compromisos que he hecho no son promesas, son compromisos que han quedado grabados en una cámara. Soy yo de carne y hueso, comprometiéndome a la carretera La Ilama-Culiacán, comprometiéndome a las escuelas de tiempo completo, al internet en las escuelas públicas”, aseguró.

También prometió resolver el problema de agua que padece el municipio, la cual será extraída desde la presa José López Portillo, “El Comedero”, que está a una distancia de 36 kilómetros hasta la cabecera municipal.

El abanderado de la alianza PRI, PRD y PAN, acompañado por su esposa Wendy Ibarra de Zamora y los candidatos de los tres partidos, agregó que durante su gobierno gestionará la instalación de una red telefónica, para que Cosalá no esté afuera del desarrollo.

Jesús Hernández Verdugo, habitante de Cosalá, externó que, “Cosalá ya decidió, que va con Mario Zamora para gobernador”, y no descansarán hasta el próximo 6 de junio para que llegue al Gobierno de Sinaloa.

“Estamos seguros que la siguiente visita que haga a Cosalá, lo hará como gobernador de Sinaloa”, afirmó.

Durante este encuentro con ciudadanos, expresó que el futuro está en las manos de la gente buena como la de Cosalá, en ellos está el destino de Sinaloa.

Mario Zamora Gastélum, invitó a votar por todos los candidatos de la alianza “Va por Sinaloa”, en la que será la última oportunidad para que a la gente le vaya bien.

“Quien simpatice con el PRI, vote las cuatro boletas con el PRI, pongan una palomita, va a ser la primera de muchas que nos vamos a ganar. Los que simpaticen por el PAN, póngale PAN. Lo mismo para diputado local y para diputado federal”, explicó.

“El próximo 6 de junio aquí en Cosalá y en Sinaloa, vamos a ganar”, aseguró.

EAA