López Obrador: Vamos a celebrar el ejercicio democrático, espero que el 6 de junio sea una fiesta cívica

Para el 6 de junio se celebrará una de las jornadas electorales más complejas y grandes en el país, ya que se estima que participarán 93 millones de ciudadanos y se renovarán más de 20,000 puestos de elección popular.

Al respecto el mandatario Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a salir a votar, con el fin de que se registre una alta participación en las urnas y que no se tenga miedo.

En la conferencia matutina de este martes 1 de junio, el presidente aseguró que el pueblo mexicano es uno de los más conscientes en el mundo y que el primer domingo de junio habrá una fiesta cívica.

"Espero que el domingo (6 de junio) sea toda una fiesta cívica y vamos a celebrar, no quién gana o pierde, vamos a celebrar el ejercicio democrático. El que de manera libre se lleven a cabo las elecciones, es un ejemplo de civismo del pueblo de México".



En relación con la violencia que se vive en el país, indicó, que existen condiciones para que se lleve a cabo la jornada electoral.

“Han querido dar a conocer que hay mucha violencia con motivo de las elecciones, como es un tema muy delicado, sensible, hemos sido cuidadosos de hablar de lo que sucedía antes. Les puedo decir que siendo la elección más grande en los últimos tiempos, en cuanto al número de candidatos que se elegirán, aún con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo que pasaba antes y lo puedo probar, no nos vamos a comparar con el número de fallecidos, no queremos que nadie pierda la vida”, refirió el político tabasqueño.



"Salgan a votar sin miedo"

López Obrador reiteró su llamado a las mexicanas y mexicanos a salir a votar sin miedo el próximo 6 de junio, decidir libremente quienes serán sus autoridades y evitar que se impongan candidatos como se hacía antes.

“El llamado es a no tener miedo, a participar, a ir a votar. Sólo así vamos a poder llevar a cabo la transformación del país: con democracia ¿por qué se arruinó México? por la falta de democracia, ¿por qué imperaba la corrupción? por la falta de democracia, porque no elegía libremente el pueblo, elegían los potentados. Se llegó al extremo de imponer candidatos con la influencia de los medios de comunicación, candidatos grises que se convirtieran en hombres de fama y prestigio por campañas publicitarias, se les introdujo al mercado como se introducen un producto chatarra”, aseguró.

Por Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto

