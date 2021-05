Vamos a construir una administración con el liderazgo de más mujeres: Giovani Gutiérrez 

Giovani Gutiérrez, candidato del PAN, PRD y PRI para Coyoacán, dijo que en su administración las mujeres jugarán un papel fundamental porque ellas van a ocupar más de la mitad de los puestos en la demarcación, con atribuciones de mando y trabajarán con equipos que tengan vocación de servicio, pero sobre todo humildad para desarrollar sus actividades.

Durante una reunión con mujeres líderes de la demarcación, el aspirante pidió a los ciudadanos no dar por terminada su responsabilidad civil con la emisión del voto, por el contrario, pidió que se le dé seguimiento a su trabajo, a que se cumplan los proyectos y por ello, aclaró, “nosotros no mentimos como los otros, nosotros sí vamos a cumplir y sí vamos a escuchar a las y los ciudadanos”.

Dijo que, de acuerdo a los más recientes estudios, las preferencias electorales se inclinan hacia la opción de la alianza de PAN, PRD y PRI de manera notoria. Agregó que “ello nos motiva a seguir recorriendo casa por casa, colonia por colonia, barrio por barrio, para refrendar el compromiso con todas y todos”.

“Nosotros, los que vamos a ser servidores públicos, nos debemos a la gente y nos debemos a este liderazgo moral de personas como ustedes. Aquel que se le olvide que ustedes llevan al servidor público a la victoria, y luego las desconoce y las abandona, esa persona no tiene moral. La diferencia entre un jefe y un líder es eso. El jefe manda en la mente, los líderes en el corazón y nosotros vamos a tener amor por ustedes que están aquí y por las y los coyoacanenses”, aclaro.

Indicó que ese fue el compromiso que hizo este sábado con el movimiento 50+1, que busca el respeto a los derechos de las mujeres, la no violencia por cuestiones de género y el empoderamiento de las mujeres. Además, puntualizó vamos a proponer la conformación de un Observatorio de la Mujer para acompañar y proteger a las mujeres de acoso y demás hechos que las dañan porque si eso le hacen a una, nos lo hacen a todas y todos.

“El empoderamiento de la mujer significa el empoderamiento de Coyoacán, nosotros estamos reunidos con los liderazgos y se los comenté: aquí no hay un liderazgo político, sino morales. Nuestra responsabilidad no termina yendo a votar, nuestra responsabilidad comienza ahora mismo cuando estamos convenciendo a los coyoacanenses de que somos la mejor opción porque saben que no hay otros, ni los hay mejores”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

ovh