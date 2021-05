Esperan más votantes en Nuevo León…a pesar de la pandemia

De acuerdo con el consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Garza, aseguró que de acuerdo con un estudio realizado en Nuevo León, de un 70 a un 72 por ciento del electorado muestra un interés de salir a votar el próximo 6 de junio.

Y con razón de que la lista nominal es de 4 millones 125 mil electores, este año, la jornada tendrá que verse muy diferente para salvaguardar la salud de los ciudadanos.

“Estamos haciendo todo para que puedan votar con toda seguridad y el virus no sea muy susceptible de infectarlos”, declaró el Comisionado Presidente.

Mario Garza explicó que no habrá hay medidas extraordinarias, o más bien, que no se hayan visto antes, sino que se seguirá respetando el uso de cubrebocas, además se va a sanitizar la casilla cada que entren a votar los electores y en la fila se va a procurar la sana distancia para efectos de que los ciudadanos no estén muy próximos unos con otros.

Aunado a esto, no puede haber más de dos electores en el curso de la casilla, por lo que se verá más lento el flujo de las filas.

“Hay una corresponsabilidad, creo que habrá que tomar ciertas medidas como en supermercados o cines, en la elección es lo mismo, hay que respetar al prójimo.

“Se agregarán mesas para los funcionarios de casillas con la intención de que no estén muy cerca el uno del otro. No habrá contacto, el funcionario de casilla no va a tomar la credencial, se la vas a mostrar solamente”, dijo.

El presidente de la CEE precisó que la elección en el estado tendrá un costo de 600 millones de pesos.

Y los saturan de denuncias…

En torno a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde desde su conferencia de prensa mañanera criticó la entrega de tarjetas por parte del candidato del PRI, el consejero omitió dar una opinión al respecto, pero dijo que se trata de una cuestión que deben resolver las fiscalías electorales.

Así mismo, aclaró que la veda electoral son los últimos 3 días de la campaña, por los que el presidente no estaría incumpliendo con la Ley vigente.

Mario Garza reveló que hay más de 500 denuncias que están en fase de sustanciación, alegatos, desahogo de pruebas o ya en manos del Tribunal Estatal Electoral, lo que ha provocado una gran cantidad de trabajo en el organismo que coordina.

“Las estamos atendiendo con mucha dificultad, la gente de la dirección jurídica ha tenido mucho trabajo, no hay días festivos ni domingos para esa gente, por la cuestión del virus hemos tenido que armar una nueva estrategia por lo del contacto”, dijo.

“Hay mucha competitividad electoral entre ellos y ellas, es parte de la cultura, somos muy aguerridos en Nuevo León, es como la dinámica que se ve hasta en el futbol, hay mucha pasión y para eso son las instancias jurisdiccionales para redimir las controversias”, mencionó.

Por Missael Dávila

BAR