Rocha Moya presenta sus propuestas a vecinos de Sinaloa

En el marco de una gira por la región del Évora en el centro y norte del estado por los municipios de Mocorito, Angostura y Salvador Alvarado, el candidato de Morena y PAS, Rubén Rocha Moya, expuso al detalle cada uno de los cinco ejes de sus propuestas de gobierno: Construir un Estado de Bienestar; Crecimiento y Desarrollo Económicos Incluyentes; Servicios Públicos e Infraestructura con Sentido Social; Combatir la Inseguridad Atendiendo las Causas que Originan la Violencia; y Gobierno Austero y de Combate Frontal a la Corrupción e Impunidad.

Ante los vecinos de Melchor Ocampo y localidades aledañas como Zapotillos, Potrero de los Sánchez, Caimaneros, Recoveco, Pericos y Tierrita Blanca, el abanderado de la alianza Morena-PAS destacó que es clave atender el sistema de salud para sacarlo adelante, por lo que será prioritaria la construcción de infraestructura hospitalaria en las comunidades más apartadas y garantizar que cuenten con suficiente equipamiento, personal médico y medicamentos.

Promete atención a productores agrícolas

Cuestionó que siendo Sinaloa un estado eminentemente productor de alimentos, en el presupuesto del Gobierno estatal no exista ningún renglón con recursos para apoyar a los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros.

Y por ello afirmó: “Vamos a atender a los productores agrícolas, a los pescadores y a los ganaderos; vamos a incluirlos en el presupuesto y crear un sistema financiero que tenga como propósito otorgar créditos a los campesinos, al sector social de la producción, con tres características del crédito: oportuno suficiente y barato”.

En diálogo con angosturenses de Chinitos, Gato de Lara, Alhuey y La Reforma, aseguró que en Sinaloa, se va a instaurar un gobierno morenista que le dará seguimiento puntual a lo que ahora hace Morena a nivel nacional. Un nuevo régimen que se norma por tres principios: no robar, no mentir y no traicionar.

