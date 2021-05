Redes Sociales Progresistas reúne a más de 5 mil simpatizantes en GAM

Al menos 5 mil militantes del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) tomaron la Plaza del Mestizaje en su primer mitin masivo en la alcaldía Gustavo A Madero.

En este punto comenzó la gira del presidente nacional del partido, Fernando González Sánchez y la coordinadora general de la Cuarta Circunscripción, Maricruz Montelongo, quienes además visitarán Iztapalapa, Cuauhtémoc y Coyoacán en un solo día, acompañados por el dirigente estatal, Pedro Pablo de Antuñano.

Para guardar la sana distancia, personal de este partido, a lo largo y ancho del mitin entregaban cubrebocas y gel antibacterial a los asistentes.

Durante su discurso, Fernando González pidió no votar por los candidatos que buscan reelegirse en esta demarcación y que en la última década únicamente se han encargado de administrar la pobreza de la gente.

Pidió a los vecinos de la alcaldía votar en línea por los candidatos de Redes Sociales Progresistas, que cuenta con músicos, artistas, intelectuales, líderes sindicales, representantes vecinales; en general personas emanadas del pueblo, que únicamente buscan el bienestar de su comunidad y es su primer participación en la política.

“El 6 de junio tienen un amplio menú de posibilidades, personas y partidos. Aquí no los invitamos a que voten por personas que no conocen, todos ellos son vecinos, todos ellos viven aquí, no se ha importado a nadie y no nos avergonzamos de nadie porque somos un partido abierto a la discusión y a la crítica social, misma que respetamos”, añadió.

Por su parte, Pedro Pablo de Antuñano, pidió un minuto de silencio con el puño en alto en honor a las víctimas que perdieron la vida en el accidente de la línea 12 del Metro.

Listos para jugar a "los carritos chocones"

Luego de esto, reconoció el trabajo de los progresistas en todo el país, y aseguró que están listos para que este 6 de junio “se juegue a los carritos chocones”.

Recordó que el partido ha superado adversidades como el registro nacional, el registro de candidatos en toda la Ciudad de México y ahora realizan eventos masivos con un presupuesto que no supera un millón 800 mil pesos para toda la campaña.

“Hace dos años nos decían no van a poder con la Asamblea Constitutiva, pero se hizo; después nos dijeron no van a poder con la afiliación y la Ciudad de México es la entidad en donde más progresistas afiliaron; después nos dijeron no se van a completar con los candidatos y tenemos el cien por ciento; y hoy nos dicen no van a poder con el registro porque son un partido chico. Ni madres, somos un partido nuevo, un partido ganador”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

