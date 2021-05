Órganos electorales del Edomex no intervendrán por falta de protocolos sanitarios en campañas

Los órganos electorales recordaron que son las autoridades estatales las que tienen la facultad para intervenir ante la no aplicación de protocolos sanitarios en campañas mexiquenses. En el caso de salud, apuntaron, ya han cancelado mítines en otros estados.

Lo anterior de acuerdo a entrevistas por separado, del Vocal de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio Sánchez y la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Patricia Lozano Sanabria.

Por una parte, Rubio Sánchez, reconoció el panorama que se vive durante las campañas, pero, consideró, que a través del diálogo se puede enfatizar que se cumplan con las medidas sanitarias.

Recalcó que no tiene atribuciones para actuar y ejemplificó que las autoridades de salud en estados como Chihuahua y Morelos han cancelado mítines por no seguir las recomendaciones sanitarias.

“Han cancelado, pero es porque han violado la norma que la Secretaría de Salud tomó en ese momento”, aseveró.

IEEM no tiene facultades para intervenir

La consejera electoral estatal, Patricia Lozano, expresó un mensaje neutral y reconoció que los partidos políticos han sido responsables, por lo que apeló a que cumplan con el protocolo que se emitió previó al 30 de abril que fue el arranque de campañas.

Recalcó que no tiene facultades para que puedan actuar y de recibir quejas, así como no podrán intervenir. De hecho, señaló, que no ha recibido alguna en el transcurso de la primera semana de actos proselitistas.



“Nosotros como autoridad emitimos esas recomendaciones esperando que ellos las cumplan”, puntualizó.



La integrante del Consejo General del IEEM precisó que se podrá hacer un llamado, pero se requiere del involucramiento de todas las autoridades como las de Salud, Protección Civil y Seguridad, que son las que participan en la mesa política que se instaló en este proceso.



Las campañas a diputados federales iniciaron hace un mes y las locales apenas una semana, los 11 partidos y las más de 13 mil candidaturas han optado por eventos masivos en espacios abiertos y no digitales que fue una recomendación.



En redes sociales se han compartido mítines y eventos donde no se respeta la sana distancia metro y medio, tampoco se ha evitado el contacto físico y hasta bailes han armado.

Por Gerardo García

EAA