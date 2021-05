Mario Zamora: No más mentiras, engaños ni dobles discursos; a construir un mejor Sinaloa

Al reiterar sus propuestas para que a Sinaloa le siga yendo bien, en la que destacan la construcción y habilitación de 100 dispensarios médicos, reactivar las estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, y la creación de una Financiera Estatal, Mario Zamora Gastélum expresó que la exigencia de la sociedad es tener gobernantes honestos, transparentes y que den resultados.

Lo anterior lo expuso durante su participación en el Debate Ciudadano organizado por COPARMEX Sinaloa, ejercicio que agradeció y celebró, pues permite a la ciudadanía contrastar los proyectos entre los distintos candidatos.

Ante la presencia de ciudadanos, panelistas ciudadanos, líderes de opinión, y el presidente de COPARMEX, Guillermo Gastélum Bon, Mario Zamora Gastélum, inició su participación con un importante mensaje: “Sinaloa tiene un gran potencial, un enorme potencial para poder hacer que a todos los sinaloenses cada vez nos vaya mejor, sí es cierto hemos avanzado, pero llegó la hora de dar el brinco, de cada vez hacer que a más sinaloenses nos vaya mucho mejor”.

En ese sentido, el abanderado de la alianza Va por Sinaloa, reiteró que su gobierno será como un amigo, que esté cercano y atento cuando se requiera de su ayuda.

“Por eso, 100 dispensarios médicos; por eso vamos a regresar las estancias infantiles; por eso van a volver las escuelas de tiempo completo; por eso vamos a hacer una Financiera Estatal que te dé crédito a ti para que puedas salir adelante por ti”, detalló.

Por otra parte, Mario Zamora Gastélum, resaltó que en su historial personal y público, ha promovido tres principios fundamentales, el ser congruente, transparente y dar buenos resultados, asegurando que esta será una exigencia para todas las personas que quieran formar parte de su gobierno.

Noticias Relacionadas Defender a la gente es la convicción del candidato de PRI-PAN-PRD Mario Zamora Gastélum

En el tema de ley, justicia, y participación ciudadana, Mario Zamora Gastélum, dijo que “lo que requerimos es un mejor diálogo entre la sociedad y el Poder Legislativo, ya que la justicia debe verse reflejada en las leyes, y las leyes nunca son perfectas”.

Aseguró que el gobierno y la sociedad debe estar en total comunión, un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno que tenga tanta sociedad como se pueda y tanto gobierno como se requiera.

En su mensaje final, Mario Zamora Gastélum, manifestó “no más mentiras, no más engaños, no más darle piola a la gente, no más doble discurso, no más no presentarse y no dar la cara; no más no darle la atención que el ciudadano común requiere y necesita; no más tirar la piedra y esconder la mano”.

Expuso que de lo que se trata es de rendir buenas cuentas, no detenerse, no estancarse, sino avanzar, mejorar, alzar la mira, de construir ese Sinaloa que todos queremos: más fuerte, con mayor potencia y oportunidades para todos.

“Mi sueño no es ser gobernador, mi sueño es ser parte del tuyo; que me contrates para ayudarte a realizar tu sueño, se trata de ti”, dijo.

Finalmente agradeció este ejercicio que calificó de formidable, y que es muestra clara de que es unidos como podemos hacerles frente a los problemas, como podemos hacer más grande a Sinaloa. “Por eso hay que votar por Mario Zamora y los candidatos de la alianza Vamos por Sinaloa”, concluyó.

RMG