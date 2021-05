Mario Delgado acusa nuevo golpe del INE por retiro de candidatura a Mónica Rangel

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, lamentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) le vaya a quitar la candidatura al gobierno de San Luis Potosí a Mónica Rangel este jueves.

Por medio de sus redes sociales, el líder morenista calificó la decisión del órgano electoral como un nuevo “golpe” a su partido. Señaló que esta sanción la están tomando a un mes de las elecciones.

“Hacemos un llamado a la imparcialidad; es increíble que a 2 meses del inicio de campaña y a 4 semanas de la elección pretendan retirar candidaturas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y es que, este miércoles, circularon trascendidos de que la Unidad de Fiscalización del INE propone un dictamen para que, este jueves, en votación del Pleno del Consejo General sea retirada de la contienda la aspirante.

De ser cierta la información, este sería un nuevo revés para los aspirantes a gobernador Morena por parte de los órganos electorales.

Vale recordar que esta situación ya sucedió con Raúl Morón, ex candidato en Michoacán, así como con Félix Salgado, ex candidato en Guerrero. Fueron sustituidos, respectivamente, por Alfredo Ramírez y Evelyn Salgado a principios de este mes.

Mañana el INE podría dar otro golpe a nuestro movimiento quitando la candidatura de @MonicaRangelSLP.



Rangel responde a medios

Mónica Rangel aseguró que su candidatura al gobierno de San Luis Potosí está firme, luego de que este martes diversos medios de comunicación señalaron que el INE tumbó su registro.

Por medio de sus redes sociales, la abanderada de Morena aseguró que dejó su cargo como secretaria de Salud del Gobierno del Estado "muy posterior" al periodo de precampañas.

“Respecto a la información no oficial ‘filtrada’ esta noche, reitero que mi candidatura está firme porque está sustentada en acciones legales que en todo momento estuvieron apegadas a la normatividad electoral. No he incumplido con la ley. Así está demostrado y quedará claro”, indicó.

En la postura, la aspirante a gobernadora reiteró su compromiso con el respeto irrestricto a la ley, "del mismo modo en que me he conducido a lo largo de toda mi vida". Acentúa que no le fallará a la gente que la respalda, al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de Morena.

EAA