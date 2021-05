¿Qué sí y qué no pueden regalar los candidatos en campaña? Esto dice la ley

El próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes de México, por lo que las y los candidatos para distintos puestos en el país hacen de todo para llamar la atención de los votantes, a quienes siempre les ofrecen bienes, como despensas, mochilas, útiles, tinacos, cubetas, etc.

Pero, ¿Qué pueden y no pueden regalar los partidos políticos?

Los beneficiarios de estos presentes siempre son los habitantes de los distritos, municipios o entidades que visitan los candidatos que contienden en el procedimiento electoral, con la finalidad de convencer a las y los electores a dar su voto su partido.

Cabe recordar, que el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida en términos de la reforma constitucional electoral de 2014, reconoce la legalidad de dicha forma de hacer campaña electoral y de la modalidad de propaganda electoral, con el requisito de que los “artículos promocionales utilitarios” sean de manera textil y contengan emblemas, signos o imágenes con el logotipo del partido político.

Asimismo, dicho articulo establece que la entrega de todo tipo de material, en el que se ofrezca o proporcione algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, está estrictamente prohibido para los partidos políticos, pues se podría interpretar como indicio de presión a los electores, para obtener su voto de manera ilícita, por lo que se sancionaría a los infractores.

Artículos ecológicos

Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) también ha requerido que los productos que se regalen a la ciudadanía no dañen a la ecología y que todos los productos sean biodegradables. Lo que supone que los candidatos no deberán dar artículos de plástico, como vasos, termos, cilindros, tortilleros, etc.

A la vez, queda prohibido entregar obsequios de índole sexista, destinadas a demeritar el valor, talento y habilidades de las mujeres, así como artículos que refuercen patrones machistas en el caso de los hombres.

Cabe mencionar que la Consejera y Presidenta de la Comisión de Género alentó a la ciudadanía a denunciar al partido o candidato que infrinja dichos requerimientos durante su campaña política.

El INE asignó a los partidos políticos 2 mil millones de pesos para gastos de campaña.

efve