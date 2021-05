Fiscalías en Jalisco se preparan para las elecciones de junio

La Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) y el gobierno de Jalisco se reunieron esta mañana para diseñar el operativo especial que se implementará durante las elecciones del próximo 6 de junio.

Inéditamente en la boleta electoral los jaliscienses tendrán 13 opciones partidistas: PAN, PRI, PRD, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México, Somos, Hagamos, Futuro.

La Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) ya ha desplegado a una parte de su personal operativo en Jalisco para contar con un mejor desarrollo en las próximas jornadas electorales.

Hoy se analizó la coordinación con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) proponiendo estrategias de trabajo, la coordinación con las autoridades estatales y las diversas actividades a realizar por parte de personal de FEDE, encaminadas a cohibir y prevenir los delitos de naturaleza federal electoral.

Cabe mencionar que el amplio ábanico de opciones en la etapa de cierre de campaña vuelve más proclive el escenario para la guerra sucia, advierte el analista Mario Ramos, en entrevista con El Heraldo de México.

“Hacia el cierre de las campañas se intensifica la guerra sucia. Debería ser de contraste de propuestas y perfiles o soluciones, se convierte en campañas de denostación, difamación, calumnia y aventarse lodo unos a otros, esto afecta y perjudica el ánimo de los electores que de por sí encuentran pocos incentivos para acudir a votar; en ocasiones ante una amplia oferta tampoco encuentran por quién votar”.

De estos 13 partidos políticos en la boleta electoral, varios no alcanzarán el mínimo de votos para sobrevivir al 6 de junio. En las próximas semanas podrán verse los debates entre candidatos y se espera que contrasten sus propuestas.

“Muchos seguramente la verán muy difícil para alcanzar el 3% de la votación y conservar el registro. No se ve una gran diferencia en las propuestas y en el mensaje del discurso, casi todos de los qué, pero no de los cómo. Esta gran pluralidad de 13 partidos no se ha convertido en una pluralidad de propuesta, ni de alternativa de solución”.

Por Adriana Luna

brc