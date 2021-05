La gente de Nuevo León votará por la estabilidad y la seguridad de su familia: Adrián de la Garza

Adrián de la Garza, candidato del PRI y PRD a la gubernatura de Nuevo León, dijo que logrará el triunfo en las elecciones del próximo 6 de junio, ya que las y los ciudadanos votarán por la estabilidad y seguridad de sus familias.

"Sé que la gente de Nuevo León va a votar por la estabilidad y la seguridad de su familia, así me lo han manifestado y no tengo duda de que el 6 de junio vamos a salir con el triunfo seguro", dijo en entrevista con Salvador García Soto.

Si bien en las mayorías de las encuestas tiene una ligera ventaja respecto a Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, señaló que está en juego el rumbo y el orden de Nuevo León, su estabilidad, la seguridad, la economía, y que "gobernar Nuevo León hay que tomarlo con seriedad, porque es un estado que es importante para México".

Detalló que los ciudadanos deberán analizar si quieren a un "candidato sin experiencia, que nunca ha administrado públicamente ningún gobierno, que se basa en historias en Instagram y Facebook, y trata de agradar bailando y haciendo aspavientos con la gente".

"Por este lado, tenemos la propuesta seria, yo he tenido responsabilidades en Nuevo León como procurador en la peor época de inseguridad, cuando asumí como presidente municipal de Monterrey, cuando estaba quebrado Monterrey logré sacarlo de la quiebra. Monterrey tiene rumbo y orden, y es lo que estoy proponiendo para el estado de Nuevo León", aseguró.

Cierres de campaña

El candidato de la alianza PRI-PRD comentó ha estado haciendo diversos cierres en distintos municipios y distritos, y aunque no han sido masivos, en ellos han tenido la oportunidad de platicar con la gente.

"He tenido la oportunidad de decirles que este 6 de junio está mucho en juego, que hay que analizar el voto, que no nos dejemos llevar por esas propuestas mesiánicas que luego no cumplen. A Nuevo León hay que darle rumbo y orden sobre todo por las crisis de seguridad, educación, salud, calidad del aire, y que vamos a resolver con el trabajo, con la planeación y la estrategia que ya tenemos planteada", agregó.

Además, dijo que actualmente hay un movimiento nacional, y por supuesto en el norte también, en el que se cree que hay que darle equilibrio al país, "no puede estar solamente gobernado por un solo partido político y una sola visión".

"En Nuevo León ya se ha levantado un fuerte sentido de voto contra Morena y sus partidos satélites, incluyendo Movimiento Ciudadano, entonces ya van varias voces de diferentes partidos, analistas políticos y ciudadanía, que dicen que hay que hacer un esfuerzo para no dejar que Morena y sus partidos satélites se apoderen del país", señaló.

Finalmente, indicó "yo no le voy a quedar mal a esa gente, la gente de Nuevo León me conoce y sabe que cuando tengo responsabilidades siempre doy resultados y también lo voy a hacer como gobernador".

