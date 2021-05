Gobernador de Yucatán pide a los partidos respetar medidas sanitarias en cierre de campaña

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, exhortó a todos los partidos políticos y candidatos a cumplir con las medidas sanitarias en sus eventos de cierre de campaña para evitar contagios de Covid-19, luego de que en los últimos días se registraron actos masivos en distintos municipios de la entidad.



Además, aclaró que el gobierno del estado no está facultado para multar a los partidos por estas inconsistencias y que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) no avisó a las autoridades sanitarias de estos actos, por lo que no pudieron acudir a inspeccionar que se respeten las medidas sanitarias.



Explicó que existe un acuerdo con la autoridad electoral en la que supuestamente esta tiene que reportar si existen eventos que no cumplan con los protocolos de salud y que, hasta el momento, no han informado nada sobre los actos proselitistas multitudinarios.



“Tienen que reportarlo a la Secretaría de Salud para poder acudir a los eventos y realizar las inspecciones pertinentes. Hasta el momento, no hemos tenido ningún reporte de parte del Instituto Electoral y bueno, hemos estado viendo en redes sociales algunas imágenes de esos cierres de campaña”, abundó.



Eso sí, el gobernador exhortó a los partidos políticos y a los candidatos a que estén todos conscientes de que seguimos en medio de la pandemia de Covid-19, que es importante cuidarnos, manejar la sana distancia, la higiene y el uso de cubrebocas.



Por último, Vila Dosal recordó que quedan muy pocos días para que terminen las campañas, por lo que aprovechó para hacer un llamado a la población yucateca a acudir a votar, ejercer su voto libre y secreto, y sufragar por quienes decidan.



Este día, el mandatario supervisó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida el inicio de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 para personas mayores de 60 años de edad de esta ciudad. Se espera que 110 mil 500 personas la reciban esta semana.

Por Herbeth Escalante

