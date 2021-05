Afirma Lorena Cuéllar que será una gobernadora cercana a la gente

La candidata de Juntos Haremos Historia al gobierno de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, manifestó el agradecimiento a las personas que han seguido su campaña y afirmó que está con el mejor ánimo de cara a los comicios del próximo domingo seis de junio.

En entrevista con el periodista Javier Solórzano en su espacio radiofónico en El Heraldo Radio, la morenista se mostró de buen ánimo luego de su cierre de campaña el pasado domingo en Tlaxcala.

Cuéllar indicó que los niveles de aprobación del gobernador Marco Mena son altos, y en este sentido aseguró que como delegada federal del gobierno del presidente López Obrador, se aseguró de mantener una relación cordial con el gobierno estatal, mientras que ahora en campaña la narrativa es distinta.

Cuéllar señaló que a Tlaxcala le duele la seguridad, en segundo término la salud y el desarrollo económico como colofón.

“Conozco muy de cerca las necesidades de la gente y eso me ayuda mucho, ha sido muy enriquecedor escuchar a la gente y saber de dónde partir”.

Tlaxcala tiene muchos problemas con una deuda de 19 mil millones de pesos, una malinche con millones de árboles perdidos, el problema de la trata, el narcomenudeo y la contaminación de ríos.

En cuanto a los resultados de las encuestas en las que la mayoría le dan una ventaja sobre su más cercana contrincante, la exdelegada federal señaló que:

“Veo una diferencia muy grande en las encuestas, desde que iniciamos se ha mantenido un margen de 20 puntos de diferencia con los candidatos adversarios”.

Hacer de Tlaxcala un estado grande

Soy una mujer muy comprometida, me hace falta ser gobernadora, y con la experiencia adquirida poco a poco se podrán resolver los problemas que aquejan al estado y se hace con honestidad, amor y compromiso, se debe estar dispuesto a trabajar de lunes a domingo y estar dedicado a lo que tienes que hacer.

“Respecto al tema de la trata debes trabajar desde el origen, establecer cooperación con la guardia nacional, invertir en tecnología, no tenemos un C5 en Tlaxcala, debemos verlo grande a Tlaxcala porque lo es”, afirmó.

¿Con quién gobernar?

Hay gente que nos apoyó en la campaña y tiene que ser del sector en el que nos pueda servir, y hoy hemos ido valorando los perfiles de la gente cercana. Es muy importante la evaluación psicológica que nos hable de personas honestas, comprometidas y capaces.

Siento a la gente muy esperanzada y con muchos deseos de que llegue Lorena Cuéllar a la gubernatura de Tlaxcala, llevo muchos años haciendo labor social, y eso es lo que a la gente le gusta.

Me he ganado la confianza y el cariño de la gente, seré una gobernadora cercana y hoy se dará algo curioso, se evaluará el trabajo de dos expresidentas municipales de la capital (ella y su contrincante a la gubernatura) en la elección del seis de junio.

Respecto a si confía o no en el árbitro electoral, la candidata afirmó tajante que no ya que en la anterior campaña para la gubernatura en la que ella participó, le tocó ver cosas no muy agradables.

“Hay quienes hacen su trabajo con imparcialidad y hay otros que no”.

Finalmente, la candidata de Morena, señaló que se debe cuidar la elección por lo que existe un compromiso muy grande de la ciudadanía para que esta ocasión Tlaxcala caiga en la ‘Cuarta Transformación’.

BAR