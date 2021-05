Tabe y Margarita Zavala reúnen a miles para salvar a México

Cierran campaña Mauricio Tabe, Margarita Zavala y candidatas a diputadas locales de la Alianza Va por México en Polanco y Escandón. Llamaron a la ciudadanía a sufragar el próximo 6 de junio para hacer realidad el cambio.

Mauricio Tabe, candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo, marchó con las candidatas a diputadas locales y federales de la Alianza Va por México este domingo para salvar a la Ciudad y al País, rumbo a las elecciones del 6 de junio.

En movilizaciones realizadas en Polanco y Escandón, junto a Margarita Zavala y a las candidatas de la Alianza Va por México en Miguel Hidalgo, Tabe llamó a empujar un cambio.

El candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo aseguró que su campaña la conforman vecinos y habitantes de la alcaldía y no burócratas que son obligados por las autoridades a asistir y apoyar bajo la amenaza de perder su empleo o los beneficios sociales.

“Hoy estamos a una semana de una elección histórica en la que está en juego la democracia y la libertad. Ya basta de un México dividido entre los buenos y los malos, todos somos mexicanos y para todos tiene que haber gobierno”, enfatizó.

Por su parte, Margarita Zavala, candidata a diputada federal por el distrito 10, señaló que serán la voz de aquellas mujeres que quedaron en el desamparo sin estancias infantiles, de niños con cáncer y de quienes generan trabajo.

“La democracia está en riesgo, porque no se le escucha al otro, no escuchan a las mujeres, no escuchan a los niños, no escuchan a las familias, a los enfermos, no escuchan al dolor, no escuchan nada, la única voz que se escucha es la voz de toda las mañanas, que además representa a esa mayoría omnipotente encarnada en una sola persona".

Por eso, dijo "estamos aquí para ser la voz de otros”, aseveró la candidata.

Por su parte, Gabriela Salido, candidata a diputada local por el distrito 5, llamó a acabar con la política que divide y actuar por el amor a la Ciudad y a Miguel Hidalgo.

“Me tocará desde lo local que se dé una reactivación económica, defender los intereses de cada uno de ustedes y que nuestro espacio público sea para todas las familias”.

En tanto, América Rangel, candidata a diputada por el distrito 13 local en la CDMX, señaló que la aleación del 6 de junio será la oportunidad para poner de pie a México' y a la democracia.

“Es una elección en la que vamos a decidir votar por nosotros para recuperar el rumbo de México, porque votar por morena significa estar de acuerdo con que hayan quitado las estancias infantiles y los medicamentos”.

A la marcha también asistieron Laura Verónica Rubí, candidata suplente a la diputación federal por el distrito 10 de la CDMX; Fausto Barajas, consultor experto y dirigente nacional de la organización de México Libre; Claudio X González de Mexicanos Contra la Corrupción; Anibal Cañez candidato plurinominal local, José Manuel Nava y Eduardo Contró, así como Cocoa Calderón y Xóchitl Gálvez, entre otros liderazgos.

brc