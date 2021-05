Atenderé en cada calle y colonia de Nezahualcóyotl; acudiré hasta donde estén los problemas: Adolfo Cerqueda

Porque los problemas no se solucionan desde un escritorio, en mi administración, una vez obtenido el triunfo este 6 de junio, implementaré un gobierno que atienda en cada calle, en cada colonia, por lo que montaré una oficina itinerante para acudir hasta el lugar del problema y así solucionarlo, evitando pérdidas de tiempo y trámites burocráticos, afirmó Adolfo Cerqueda Rebollo, candidato de Morena a presidente municipal de Nezahualcóyotl durante su cierre de campaña en esta localidad ante una pletórica Explanada Municipal.

No hay que bajar la guardia, consolidemos la Cuarta Transformación este 6 de junio, pues un voto no significa una candidatura, es todo un proyecto de trabajo, señaló Cerqueda durante el cierre de campaña, donde estuvo acompañado por los senadores Higinio Martínez y José Alejandro Peñavilla, el alcalde con licencia Juan Hugo de la Rosa, los candidatos a diputados locales, Carmen de la Rosa, Valentín González Bautista, el candidato a diputado federal Juan Pablo Sánchez, el ex candidato a la presidencia municipal de Redes Sociales Progresistas Rey Caballero que declinó a su favor, así como el representante del PT, Rafael Piña Márquez; además de candidatos a síndicos y regidores.

Manifestó que se está ante la gran oportunidad de marcar la historia de Nezahualcóyotl y sólo será posible con el voto de la gente en las urnas el próximo 6 de junio, que sabe que Morena encabeza el proyecto de la transformación y de la nueva generación

Enfatizó que aquellos partidos políticos que hicieron una rara mezcla de colores, entre ellos PAN, PRI y PRD saben que en Neza están reducidos y ya no tienen cabida, y ese es el sentir de la gente, al tiempo que sostuvo que hay otra figura que también está compitiendo electoralmente, pero ya tiene el antecedente de que en la pasada elección la gente lo castigó y perdió Neza.

Por otra parte, reconoció que en Nezahualcóyotl hay que reforzar e impulsar la seguridad pública, pero también hay que irle a exigir al gobierno del estado que ya se concluya la Fiscalía que está en obra negra en el municipio.

El también candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Adolfo Cerqueda, aseguró que habrá que continuar con las obras de sustitución de infraestructura hidráulica; continuaremos con nuestros programas sociales en apoyo a los adultos mayores, para las niñas y niños, así como la creación del Instituto para Personas con Discapacidad, además del primer Albergue para mujeres sobreviviente de violencia.

Hay que exigirles a las autoridades estatales que ya se hagan responsables del sistema de salud del municipio, porque hay dos hospitales que durante la pandemia quedó evidenciado que no contaban con un servicio digno, pues el gobierno del Estado no ha querido invertir en Nezahualcóyotl, tienen una deuda con nosotros y se lo vamos a ir a reclamar, advirtió el candidato morenista Adolfo Cerqueda.

Ante los miles de asistentes a este gran cierre de campaña, Adolfo Cerqueda hizo el compromiso de cumplir con los preceptos de Morena: no mentir, no robar y no traicionar.

Políticos arropan a Cerqueda en Neza

Por su parte, el senador Higinio Martínez y el candidato Valentín González Bautista, reconocieron que en la figura de Adolfo Cerqueda, se tiene un candidato capaz de refrendar los preceptos de Morena, además de hacer un llamado a la gente para que este 6 de junio salgan a votar para que la Cuarta Transformación siga adelante y se apoye a "ya saben quién".

En su oportunidad, el alcalde con licencia, Juan Hugo de la Rosa, señaló que se trabaja para consolidar la consolidación de la Cuarta Transformación y a partir del próximo 6 de junio, se construirá una nueva página en la historia del municipio.

Refirió que aquellos partidos y candidatos que no actuaron en congruencia, cambiaron de rumbo y decidieron aliarse de a la derecha y dejar de servir a la gente, que ahora creen que con dinero y derroche de propaganda, van a convencer a la gente, pero para desgracia de ellos, la gente ya se dio cuenta que ellos no les interesa ni les ha interesados defender los derechos de la gente.

Finalmente, sostuvo que un voto para Morena significa el bienestar para le gente de Nezahualcóyotl, y un voto para Adolfo Cerqueda significa traer la Cuarta Transformación y logar mejorar la calidad de vida para la gente de este gran municipio.