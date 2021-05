Si el presidente pudiera votar en Sinaloa, lo haría por nosotros: Zamora

El abanderado de la alianza Va por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional, ha crecido en sus números en las últimas semanas y está a ‘tiro de piedra’ con su rival en la contienda, el morenista, Rubén Rocha Moya.

La encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group destaca que Rocha Moya permanece en la primera posición con 42.3 por ciento en la intención del voto, contra 36 por ciento de Zamora Gastélum, quien además contiende por PRI, PRD y PAN, al conseguir 36 por ciento de las preferencias.

La diferencia entre ambos es de 6.3 puntos porcentuales, luego de que Mario Zamora Gastélum creció en el último mes más de seis puntos al alcanzar 36 por ciento, mientras que en abril logró 29.3 por ciento.

Mario Zamora indicó durante entrevista con el periodista Javier Solórzano para el Heraldo TV, que nadie le hubiera creído que se juntarían el PRI, PAN Y PRD.

“Nos dimos cuenta en los partidos que teníamos que escuchar a la gente común que no milita en los partidos y esa misma gente nos dijo ¡Júntense!”.

Caballo que alcanza gana

En cuanto a la presencia de las mujeres y sobre todo su atención, el aspirante indicó que “en Sinaloa la mujer es sagrada, este gobierno les ha dado la espalda…y esperamos que mucha gente se sume al proyecto incluyente que nos motiva para que a Sinaloa cada vez le vaya mejor”.

En tanto, Mario Zamora, afirmó que el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador es palpable en Sinaloa, sin embargo, dijo que si el mandatario pudiera votar en la entidad lo haría por su proyecto.

“El presidente es el presidente de todos los mexicanos, compartimos un gusto por el beisbol, incluso siendo senador lo invité a jugar un partido de beisbol y cuando sea el gobernador armaremos un partido entre la administración estatal y el federal” y recalcó.

“El presidente nada tiene que ver con los candidatos de Morena en Sinaloa, si él votara en Sinaloa, el votaría por nosotros”.

“La gente sabe que no mentimos, no robamos y no traicionamos a nadie”.

Finalmente, mencionó que los resultados de las encuestas no le preocupan, ya que en sus mediciones poco a poco va avanzando y afirmó que “caballo que alcanza gana”.

