Hacen frente común por Sinaloa, cerrando filas con Mario Zamora

La Coordinadora Ciudadana (Asociación Política Nacional), en conjunto con ex líderes y simpatizantes morenistas, empresarios restauranteros, de la industria textil y representantes de las guarderías infantiles, cerraron filas en torno al proyecto de Mario Zamora a ocho días para la elección en que habrá de renovarse la gubernatura.

Destacaron que el argumento primordial para volcarse en torno a la candidatura de quien encabeza la alianza Va por Sinaloa representa la mejor opción este 6 de junio y señalaron que con sus acciones erráticas los gobiernos de Morena se evidenciado como incapaces e indolentes ante las necesidades de la sociedad.

Jorge Miguel Ramírez Pérez, delegado de la Coordinadora Nacional en Sinaloa, llamó a la ciudadanía a salir a votar por el candidato de la libertad, del desarrollo económico y la estabilidad del estado y este es Mario Zamora.

Beatriz Ruiz, en representación de las estancias infantiles, dijo que el gobierno federal morenista las tildó de corruptas y les despojó de los apoyos a miles de mujeres trabajadoras en la entidad.

“Para nuestro gobierno somos unas delincuentes libres. No sé por qué pero así se nos llamó”.

Leticia Castillo Avendaño, líder del Grupo Textil Sinaloense, dijo que sus empresas están golpeadas por la crisis económica de pagar 4 mil pesos de energía eléctrica ahora pagan 10 mil.

“Sinaloa es inteligente y vamos a votar este 6 de junio por Mario Zamora”.

Felipe Manzanarez, quien apoyó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, dijo que no quiere retroceso para Sinaloa y por eso apoya al candidato de la alianza Va por Sinaloa. “Así de claro: por el bien de Sinaloa vamos con Mario Zamora”.

Ven en Zamora a la mejor opción

La actual síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán, Sandra Martos, resaltó que el gobierno morenista en la capital del estado no le cumplió a la ciudadanía y tomó decisiones lamentables.

“Lo que hizo fue darle la espalda a la sociedad. Esto es lamentable. No puedo seguir en un proyecto donde se simula. Vamos adelante por Sinaloa con Mario Zamora”.

En este mismo sentido coincidieron Alejo Valenzuela, Gladys Obeso, ex secretaria general del Partido Fuerza por México; la ex candidata a gobernadora en 2016, Moni Rocha; Graciela Cueto, ex candidata a diputada por el PES, el empresario Eduardo Barrantes y el comunicador y fundador de Morena, Abel Ramírez.

“Ya está decidido que Mario Zamora será gobernador. Veo en Mario Zamora a la mejor opción para dirigir los destinos del estado porque es un hombre capaz, con visión de futuro. Salgamos a votar”, dijo Gladys Obeso.

BAR