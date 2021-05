Ya es hora de dejar de hablar del pasado para concentrarnos en el presente y en el futuro: Moya Marín

Ya es hora de dejar de hablar del pasado para concentrarnos en el presente y en el futuro a fin de construir un Naucalpan de oportunidades con un gobierno que escuche los anhelos de los naucalpenses y que les permita salir delante de las adversidades, aseguró la abanderada de la coalición “Va por el Estado de México”, Angélica Moya.

En la recta final de una intensa campaña en busca del voto de los naucalpenses, el próximo 6 de junio, para ocupar la presidencia municipal, Moya Marín afirmó que pueden estar seguros que los recursos públicos del ayuntamiento se manejarán con transparencia y honestidad, “lo que nos dará la posibilidad de rescatar a Naucalpan y devolverle el brillo que perdió con un gobierno que lo llevó a la quiebra y no ha dado resultados en ninguna área”.

Al reunirse con integrantes de la Asociación de Colonos de Tecamachalco y líderes de colonias Unidas de Naucalpan Mancha III, así como vecinos de San Mateo Nopala, afirmó que aunque las demandas ciudadanas son infinitas y los recursos finitos, aplicarlos donde se debe es parte de lo que un buen gobierno hace.

Tampoco, continúo, me escudaré en el no hay dinero para no dar respuesta a las demandas de los vecinos naucalpenses. Ya sé que más de la mitad de su presupuesto está comprometido en deuda y que el margen de maniobra que habrá en cuanto a la liquidez financiera es corto porque se debe todo; sin embargo, con una buena administración se logrará salir adelante.

Eso, continúo, es lo que hace la diferencia entre un buen gobierno y uno que no sabe cómo hacer las cosas. Cabe mencionar que actualmente, existe un quebranto a las arcas municipales por parte del gobierno que encabeza Patricia Durán de más de mil 200 millones de pesos; falta de pagos a la CFE de 24 millones de pesos; la deuda pública y privada asciende a 3 mil 500 millones de pesos y cobros por mil 500 millones de pesos por laudos y juicios administrativos.

A pesar del quebranto financiero, la candidata por la coalición sostuvo que hay una enorme posibilidad de rescatar a Naucalpan con una política pública bien sustentada y destinando los recursos económicos a las prioridades de los ciudadanos sin desvíos, lo cual debe ser la constante del gobierno municipal.

“Reconstruiremos Naucalpan como surgió, con faenas, con el amor y trabajo de todos los naucalpenses; como las realizadas en el Parque de la Hoja donde se llevaron a cabo trabajos de limpieza “, concluyó.

Por Pablo Cruz Alfaro

