Sí entregamos información al INE, asegura la Secretaría de Economía

La Secretaría de Economía aclaró información difundida por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la fiscalización a autoridades financieras y aseguró que entregó la información solicitada por el Instituto.

A través de un comunicado de prensa la Secretaría indicó que en el ejercicio de las funciones de vigilancia del Instituto Nacional Electoral, su Unidad Técnica de Fiscalización realizó dos requerimientos de información a la Secretaría de Economía, identificados con los folios INE/UTF/DAOR/0358/2021 y INE/UTF/DAOR/0832/2021, de fecha 17 de marzo y 13 de abril de 2021, respectivamente, respecto de la información contenida en las bases de datos mercantiles que coordina dicha dependencia.

La Secretaría indicó que los requerimientos de información abarcan el universo de sociedades mercantiles registradas durante el periodo de enero 2019 a la fecha, a nivel nacional, excluyendo Ciudad de México (CDMX), así como el universo de sociedades mercantiles registradas en CDMX, sin importar la fecha de registro.

También informó que dio cabal respuesta a dichos requerimientos mediante el oficio 419.2021.000402 de fecha 20 de abril de 2021, manifestando que la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional Electoral suscribieron, desde el 16 de abril de 2018, un convenio que permite a su Unidad Técnica de Fiscalización acceso a los Registros Públicos que coordina la Secretaría de Economía.

Destacó que se trata de el Registro Público de Comercio, Registro Único de Garantías Mobiliarias, Portal “Tu empresa”, Sistema de Información Empresarial Mexicano, Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías, y el Sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles.

La dependencia indicó que en el marco de dicho convenio, el INE ya cuenta, desde antes incluso de la presentación de los requerimientos, con 43 claves para poder acceder a la información solicitada.

También destacó que en el mismo oficio, la Secretaría de Economía manifestó su voluntad para iniciar sesiones del Grupo de Trabajo establecido en el mismo convenio, lo anterior, de ser necesaria alguna aclaración.

No obstante, el INE emitió un comunicado el 26 de mayo de 2021, en donde señala que “…la Secretaría de Economía argumentó que no podía atender las solicitudes presentadas por el Instituto...” Lo que no es exacto, toda vez que la Secretaría sí atendió la solicitud en los términos arriba explicados.

Además, informó que funcionarios de la Secretaría de Economía se reunieron el día de hoy con funcionarios del Instituto y les han manifestado, de nueva cuenta, su disposición de colaboración, en el marco de sus obligaciones legales, para que la autoridad electoral cuente con la información para el ejercicio de sus funciones.



EFVE